Ministro de Agricultura llama "mequetrefe" al presidente de Conveagro y pide que no le hablen de ese gremio en programa en vivo

Óscar Zea, ministro de Agricultura. | Fuente: Midagri

El ministro de Agricultura, Óscar Zea, llamó "mequetrefe" y "señorcito" al presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cardenas, en el programa en vivo de este noche de Todo se sabe de RPP Noticias y pidió, con evidente ofuscación, que no le vuelvan hablar de ese gremio ni de su director.

"¿Quién es Conveagro?, hay un mequetrefe, hay un señor que dice que representa a los gremios, a los agricultores, y realmente no representa a nadie. Hay un señorcito hablando mal del ministro, hablando mal del ministerio y yo les voy a pedir con mucho respeto que no me vuelvan hablar de Conveagro. Ese señorcito no existe y no representa a nadie", dijo.

Al ser consultado sobre a quien se refería, mencionó el nombre Clímaco y luego asintió cuando el periodista Omar Mariluz, conductor de Todo se sabe pidió precisar si aludía a Clímaco Cárdenas.

Sin embargo, Zea se negó a seguir hablando sobre Cárdenas y su gremio, y sin explicar razones indicó que no reconce la legitimidad del presidente de Conveagro.



"Señor le dije que no quiero conversar (sobre Conveagro), ¿esta bien? No quiero conversar le dije, ¿me ha entendido?", respondió Zea ante la insistencia por sus argumentos sobre las expresiones que vertió respecto a Clímaco Cárdenas.

Finalmente insistió en que Cárdenas "todo el tiempo viene hablando en contra del ministro" y pidió a la prensa averiguar "si realmente representa al sector agrario". "Yo le digo que no", sentenció.