Paola Bustamante a dirigentes de Fuerabamba: “Amenazando no es la forma de continuar el diálogo”

Paola Bustamante dijo que hay un acta firmada por los comuneros de Challhuahuacho para retomar el diálogo el 24 de abril. | Fuente: MIDIS

“Amenazando no es la forma de continuar el diálogo”. Con estas palabras, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, respondió al presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, quien a través de RPP Noticias volvió a condicionar el diálogo con el Gobierno por el conflicto Las Bambas al archivo de las denuncias contra varios comuneros.

En Ampliación de Noticias, la ministra aseguró que el Gobierno ha cumplido con los compromisos asumidos con las distintas comunidades del distrito de Challhuahuacho, y que hay un acta firmada por los propios dirigentes para retomar las negociaciones el próximo 24 de abril.

“El acuerdo con todos los actores de la provincia de Cotabambas (Apurímac) es que vamos a continuar dialogando sin retomar las medidas de fuerza. Esperamos que se cumpla con los acuerdos, que desde el Gobierno los estamos cumpliendo, que continuemos el diálogo y no nos podemos poner en esta situación de “si no los liberan, no dialogamos”. Ya hemos explicado de muchas formas que no depende del Poder Ejecutivo esta situación”, comentó.

“Nos sorprende las declaraciones que ha realizado el presidente de la comunidad de Fuerabamba ya que el diálogo ha continuado y venimos cumpliendo todo aquello a lo que nos hemos comprometido”, remarcó.



Bustamante Suárez comentó que los dirigentes han pedido que en la mesa de diálogo participen representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, solicitud que -dijo- el Ejecutivo hará extensiva en breve.

La ministra señaló que de parte de los comuneros “hay una presión muy fuerte por la liberación de los asesores”, en referencia a los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, actualmente procesados y con prisión preventiva por el presunto delito de extorsión.

“Ellos (los comuneros) lo que señalan es que para ellos ha sido muy importante el trabajo con ellos (sus asesores), para ellos. Entendemos que tienen otro grupo de asesores, porque los han estado acompañando todo el tiempo”, remarcó.