El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, volvió a condicionar el diálogo con el Gobierno por el conflicto Las Bambas al archivo de las denuncias contra varios comuneros, pese a que esto sea competencia del Ministerio Público. En diálogo con RPP Noticias, el dirigente informó que han solicitado al viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, la presencia de "todos los ministerios que son competentes en este punto" a una reunión el próximo 24 de abril para solucionar los problemas "porque nosotros los comuneros no somos extorsionadores".

"Si vamos a tratar de solucionar la problemática entre Las Bambas, no podemos solucionar con una demanda penal (…) Nosotros hemos solicitado que para el día 24 tienen que estar los señores del Poder Judicial y la OCMA para que nos den una solución y nos expliquen de qué manera van a archivar (las denuncias) de los 500 comuneros. No somos terroristas", señaló.



Rojas recordó que el pasado 11 de abril, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en un encuentro que se realizó en el estadio de Molinopampa, en Challhuahuacho, Apurímac, se ofreció a solucionar las problemáticas que existen en la provincia de Cotabambas y las que atraviesa el fundo Yavi Yavi (Cusco).

No obstante, cuestionó que no se realizara la mesa de diálogo prevista para el pasado 16 de abril, la cual tenía como finalidad de discutir la solución al conflicto relacionado con el proyecto minero Las Bambas. En ese sentido, el dirigente no descartó la posibilidad de retomar el bloqueo de vías.

"Del Solar se ha comprometido en Challhuahuacho a solucionar todos los compromisos que se pusieron con el señor Martín Vizcarra en el 2016 (cuando era ministro)", dijo. Según precisó, otro acuerdo fue el archivamiento de los denunciantes de la provincia de Cotabambas y de la comunidad de Fuerabamba.