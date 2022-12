Pedro Angulo se convirtió así en el primer premier del Gobierno de Dina Boluarte. | Fuente: Difusión

Este sábado, 10 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento al exfiscal anticorrupción Pedro Angulo Arana como nuevo titular del Consejo de Ministros, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, tres días después de que el vacado mandatario Pedro Castillo intentara perpetrar un golpe de Estado.

Pedro Angulo reemplaza en el cargo a Betssy Chávez, la exjefa del Gabinete que presentó su renuncia luego de que Castillo Terrones anunciara la disolución arbitraria del Congreso y la instalación de un Gobierno de excepción; así como la reorganización del sistema de justicia.

Pedro Angulo es abogado de profesión y, entre sus experiencias, figura su puesto como decano del Colegio de Abogados de Lima y exfiscal superior.

Estos son los ministros del gabinete liderado por Pedro Angulo Arana

Tras la caída del Gobierno de Pedro Castillo, el nuevo Gabinete Ministerial, que lidera Pedro Angulo, quedó conformado de la siguiente manera:

-Ministro de Relaciones Exteriores:

Ana Cecilia Gervasi Díaz

-Ministro de Defensa:

Luis Alberto Otárola

-Ministra de Economía y Finanzas:

Alex Contreras



-Ministro del Interior:

César Augusto Cervantes Cárdenas



-Ministro de Justicia y Derechos Humanos:

José Andrés Tello Alfaro



-Ministra de Educación:

Patricia Correa Arangoitia



-Ministra de Salud:

Rosa Gutiérrez Palomino



-Ministra de Agricultura y Riego:

Nely Paredes del Castillo

-Ministra de la Producción:

Sandra Belaúnde Arnillas

-Ministro de Comercio Exterior y Turismo:

Luis Fernando Elguero González



-Ministro de Energía y Minas:

Óscar Vera Gargurevich

-Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

Hania Pérez de Cuellar

-Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:

Grecia Rojas Ortiz



-Ministra del Ambiente:

Albina Ruiz Ríos



-Ministro de Cultura:

Jair Pérez Brañez



-Ministra de Desarrollo e Inclusión Social:

Julio Javier Demartini Montes

Cabe indicar que la presidenta Dina Boluarte no juramentó los cargos del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el ministro de Transportes y Comunicaciones. En total, ocho mujeres conforman el nuevo equipo ministerial.

Primer Gabinete Ministerial

El nuevo Gabinete Ministerial es el primero en funciones desde que Dina Boluarte juró como presidenta el último miércoles, 6 de diciembre, tras la vacancia de Pedro Castillo por la causal de permanente incapacidad moral.

Como se recuerda, la debacle de Pedro Castillo se consumó tras su anuncio de disolución del Congreso y recomposición del sistema de justicia. Luego de su mensaje presidencial, el entonces mandatario abandonó Palacio de Gobierno y, actualmente, afronta una detención preliminar por el plazo de siete días por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Al no contar con una bancada en el Congreso, Dina Boluarte pidió una tregua al Congreso para instalar un “gobierno de unidad nacional”.

Desde el Hemiciclo del Parlamento, Boluarte Zegarra enfatizó que requiere un “plazo” para rescatar al país de la “corrupción” y el “desgobierno” que se vivió en la gestión de Castillo Terrones. Así, hizo un llamado a los partidos políticos a establecer un amplio proceso de diálogo para concretar una agenda de trabajo con puntos en común.

“Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno [común acuerdo] por todos y por todas. No voy a pedir que no fiscalicen a mi gobierno ni que no se escrutan las decisiones que se tendrán que tomar; lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, dijo la presidenta tras jurar al cargo.