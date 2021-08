Presidente Pedro Castillo inauguró planta de oxígeno. | Fuente: RPP Noticias

El presidente Pedro Castillo informó que este viernes se conocerá al nuevo canciller que reemplazará en el cargo a Héctor Béjar, quien renunció por sus polémicas declaraciones sobre el terrorismo. Durante una actividad oficial, el jefe de Estado indicó que había hecho este anuncio para el jueves pasado, pero reconoció que no se pudo por temas de agenda.

"Ayer habíamos anunciado que durante el día íbamos a hacer público la presencia del nuevo canciller, por temas de una agenda no se ha podido hacer, vamos a cumplir el día de hoy. Tal como lo dice el ministro de Salud, no pasa por una situación de si está o no está el nuevo canciller, eso ya se ha venido dando en las semanas anteriores", indicó.

El jueves pasado, Castillo había señalado que tenían a "varias personas" como alternativa para asumir la Cancillería y que actualmente se encuentran evaluando sus perfiles. Sobre el próximo ministro que reemplazará a Héctor Béjar, el mandatario dijo esperar que "tenga toda la disponibilidad".

"Tenemos que ver de qué manera el Perú tiene que estar insertado en el mundo a través de la Cancillería (…) Primero lo que estamos viendo es que las personas que puedan asumir esa responsabilidad agenden a la brevedad posible esos tratados que hemos venido haciendo con los demás países concerniente a la vacuna", indicó.

El mandatario también fue consultado por su silencio frente a las declaraciones que motivaron la renuncia del excanciller Héctor Béjar. Al respecto, atribuyó esta postura del exministro a un tema generacional y señaló que "hay que ver cómo son los conceptos en aquellos tiempos de la historia, no todo se puede juzgar (…)".

"Toda cosa que lastime al país, a sus organizaciones, a sus instituciones, las vamos a rechazar. Nosotros le hemos manifestado al señor Béjar que salga y haga una explicación a la juventud y al país, estuvimos a la espera que lo haga. Al margen que no sea canciller, está en la obligación de aclararle a la juventud", apuntó.



"Ninguna persona cuestionada va a estar"

Sobre este tema, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, señaló que "ninguna persona cuestionada" asumirá la responsabilidad de ser el próximo canciller tras la salida de Héctor Béjar. Agregó que el Gobierno está evaluando los perfiles del próximo ministro y "se comunicará oficialmente".

Pese a la polémica generada al interior de la Cancillería tras la renuncia de Héctor Béjar, el titular de la PCM negó que el proceso de vacunación se haya paralizado y recordó que este fin de semana se realizará un Vacunatón en 15 regiones del país en la que se prevé vacunar a más de medio millón de peruanos.

En declaraciones a la prensa en los exteriores de la Presidencia del Consejo de Ministros, el titular del Gabinete Ministerial, Bellido consideró que las posibles interpelaciones o censuras a ministros por parte de "un derecho" de los congresistas. Pese a descartar que el Gobierno haya tenido alguna injerencia en la reciente intervención en la sede de la Dircote, Bellido se mostró dispuesto a sustentar esta posición ante el Parlamento.

Sobre el voto de cofianza que solicitará al Congreso el próximo 23 de agosto, Guido Bellido indicó que se trata de "una voluntad y criterio de los congresistas". Tras mencionar que ese día plantearán "el reto de este país para salir adelante", mencionó que "la legitimidad no siempre te la va a dar el Congreso, la legitimidad te la va a dar el pueblo".

"En ese marco ya hay organizaciones sociales, políticas, a nivel nacional, que en el libre ejercicio de su derecho de expresarse, vienen respaldando al gobierno de Pedro Castillo y al gabinete que yo represento. Estamos conversando con todas las bancadas y con las organizaciones que necesitan ser atendidas", agregó.

