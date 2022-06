César Azabache afirma que el presidente Pedro Castillo "viene acumulando infracciones" a la Constitución Política

César Azabache, exprocurador anticorrupción | Fuente: RPP

El exprocurador anticorrupción, César Azabache, afirmó este martes que el presidente Pedro Castillo viene acumulando infracciones a la Constitución Política, como el último caso de no brindar su testimonio a la Comisión de Fiscalización del Congreso, en calidad de investigado, sobre presuntos actos irregulares durante su gestión.



En entrevista con el programa Las cosas como son de RPP, César Azabache precisó que estas infracciones son la violación a tratados internacionales sobre corrupción, la destitución de un procurador general de la República y la negativa a presentarse ante una comisión parlamentaria.

"Castillo viene acumulando, por lo que toca a infracciones a la Constitución, más y más importantes aún que esa", dijo en referencia a no aceptar a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno.



"Las otras están vinculadas al estatuto que tienen los tratados de corrupción dentro de nuestro marco institucional. Hay dos grupos de tratados que tienen un estatuto expresamente constitucional: los de derechos humanos u homologados a la Constitución, los de corrupción. Esto último, porque los tratados de corrupción ya en el derecho internacional han empezado a ser reconocidos como el desarrollo de los derechos sociales, culturales y económicos de los y las ciudadanas", agregó.

"Castillo está violando obligaciones del Presidente"

César Azabache precisó que el presidente Pedro Castillo violó los tres primeros artículos de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción son la base para fijar "los deberes en prevención y transparencia en materia de corrupción".

"No es solo pronunciarse y no me refiero solo haber ido al Congreso... en derechos humanos y en corrupción el Ejecutivo, y en especial el presidente de la República, tiene deberes especiales para evitar que las cosas ocurran cuando se entera de su probabilidad y tiene deberes especiales para no involucrarse en escenas que generen violaciones a lo que los tratados protegen: derechos humanos y prácticas de transparencia en ejercicio de función pública. Desde Sarratea en adelante, Castillo está violando las obligaciones que un presidente de República tiene en materia de corrupción", aclaró.

Además, César Azabache sostuvo que la segunda infracción constitucional se basa en la destitución de un procurador General de la República, Daniel Soria, en febrero pasado.

"Destituir a un procurador que le denuncia, importa alterar la objetividad y neutralidad del sistema de defensa del Estado. Es decir, importa elegir o crear las condiciones para que la posición del procurador general de la República la deje de ocupar quien lo ha denunciado", sostuvo.

"Acumulemos a eso la pertinaz permanencia del señor [Juan] Silva. El señor Abugatás ha dicho en público que a él lo invitaron a ser primer ministro a condición de que mantenga al señor Silva. Y las denuncias al señor Silva han sido permanentes durante todo el periodo. Hay que decir que por lo que toca al señor Silva, el Congreso no deja de tener responsabilidades, ha tenido oportunidades de censurarlo, apartarlo y no lo ha hecho. Entonces, si hablamos de infracción a la Constitución, hay muchas acumuladas", dijo.

Y en relación con la negativa a presentarse ante la Comisión de Fiscalización, César Azabache argumentó que esta acción es más que una falta de respeto, ya que en términos materiales es una infracción a la Constitución.

"No hay que olvidar que toda persona investigada tiene el derecho a mantenerse en silencio, pero el presidente de la República no solo es una persona física investigada por un delito, es un poder del Estado, hay maneras", manifestó.

