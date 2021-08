Los medios de comunicación no pudieron ingresar al reconocimiento del presidente Pedro Castillo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. | Fuente: RPP

Los medios de comunicación, salvo el canal del Estado no pudieron acceder a la juramentación del gabinete ministerial el pasado 29 de julio. El hecho se repitió el jueves 05 de agosto cuando se realizó el reconocimiento del presidente Pedro Castillo como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cómo entender esta situación?



El decano del Colegio de Periodistas de Lima, Ricardo Burgos; el presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Jorge Baca-Álvarez; y el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann analizaron el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión en los primeros días del gobierno de Pedro Castillo.

"Sana rectificación"

El decano del Colegio de Periodistas de Lima, Ricardo Burgos, señaló que solo en una semana su institución ha emitido dos comunicados para expresar su preocupación por la "política informativa" del gobierno de Pedro Castillo.



"No es posible que la libertad de expresión y el derecho de información sea vulnerada con vallas hipotéticas o vallas de metal alrededor de los centros donde exista la información. Por ejemplo, el Colegio emitió un comunicado en el que se solicita al gobierno de Pedro Castillo corregir estos errores. Entendemos que es un gobierno de izquierda nuevo que no ha tenido acceso al poder y por lo tanto algunos instrumentos y formas de comunicarse no le son afines y por lo tanto hemos pedido una sana rectificación.", dijo.

Ricardo Burgos sostuvo que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información son dos ríos que tienen un mismo cauce. Por lo tanto, afirmó que es importante fortalecer estos asuntos.



"La libertad de expresión es una estructura básica dentro de lo que significa la legalidad del país, si un país no tiene libertad de expresión su democracia es mediocre. Tenemos que evitar este tipo de errores que pueden ocurrir inicialmente y que estos luego se conviertan en una suerte de política informativa", indicó.



Agenda pública de actividades

El presidente de la SNRTV, Jorge Baca-Álvarez, destacó el derecho de la población a estar informados y exhortó al deber del Estado y de las autoridades a informar sus actividades.



"Los medios de comunicación somos el canal, la plataforma que utiliza la población para informarse. Entonces, aquí lo que estamos reclamando es un derecho de todos los ciudadanos. En el momento que las autoridades realizan actividades y no se permite el acceso a la prensa, no se tiene una agenda de cuáles van a ser las actividades de nuestras autoridades, lo que se está haciendo es atentar contra la población. Y atentando contra ese derecho fundamental de estar debidamente informados.", consideró.



Jorge Baca-Álvarez lamentó que en pocos días de transcurrido el gobierno de Pedro Castillo no estén funcionando los despachos de prensa de las entidades públicas y afirmó que sin contar con una agenda pública se transgrede al derecho a la información de todos los ciudadanos.

"Se está atentando contra la población,tenemos que decirlo enfáticamente. Se tienen que hacer los ajustes que correspondan para que esta situaciones no se repitan. No podemos estar en una situación en pleno 2021 en la cual nosotros tengamos que acceder a la señal que ponga IRTP para poder informar a la población sobre determinada acticidad. ¿Qué va a pasar más tarde? ¿nos van a alcanzar una nota de prensa?", denunció.



"Aberración democrática"

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann, precisó que su organización ha manifestado varias veces su preocupación por "los silencios del Presidente" en torno a situaciones de libertad de expresión.



"El gobierno en general ha tomado una posición bastante dura con respecto de la libertad de expresión, de los medios, de los periodistas y el derecho a los ciudadanos a informarse libremente. El presidente no ha hecho mayor comentario al respeto", aseguró.



Rodrigo Salazar Zimmermann calificó de "aberración democrática" de un gobierno democráticamente elegido el hecho de poner rejas para impedir el acceso de periodistas para cubrir evento gubernamentales.



"Quiero resaltar algo por más que estemos los primeros días de Gobierno es importante mencionarlo. Toda autocracia comienza con ataques a los medios de comunciación, periodistas y libertad de expresión. Siempre comienza así. Es el libro Coquito de la dictadura. No quiero decir con esto que vamos a llegar a eso, pero hay que tomarlo como una suerte de alarma muy importante.", advirtió.

