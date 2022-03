Pedro Castillo: "Que nos demuestren a quién le hemos quitado su casa, a quién le hemos expropiado" | Fuente: Presidencia

El mandatario Pedro Castillo aclaró este martes que no dará un paso atrás, en referencia a los pedidos de la oposición para que renuncie a la Presidencia de la República.

Durante la ceremonia de inauguración de electrificación integral de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, en la región Cajamarca, el jefe del Estado indicó que continuará luchando contra la corrupción con ayuda de la población.



"Yo no me voy a chupar, yo no me voy a correr ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo. Para mí no hay un paso atrás. Yo estoy donde el pueblo me ha puesto. Se crean psicosociales que pasan por la pantalla: 'que ya va a renunciar, que es corrupto'. He venido acá para corregir los errores que se han cometido en este país", dijo.

En medio de los gritos de "cierren el Congreso", el presidente Pedro Castillo señaló que la población está lista para la reactivación económica y que su gobierno llegó para dar estabilidad económica y jurídica al país.



"Han pasado ya varios (meses) desde el 28 de julio pasado y les pregunto a los golpistas que nos demuestren a quién le hemos quitado su casa, a quién le hemos expropiado, dicen tantas mentiras, dónde están sus carteles que ponían en distintas partes del país", manifestó.

El jefe del Estado insistió en invocar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para activar la Carta democrática Interamericana que un "grupo minoritario" comprenda que "a la mayoría se la respeta".

"Muchas veces se me ha sindicado que iba a Sarratea a una casa familiar que me cobijó en una campaña, pero hoy en día callan cuando van a un hotel camufladamente para agendar este plan golpista que viene dándose esta semana. Eso lo sabe el pueblo", dijo Pedro Castillo.



Proyecto de ingreso libre a universidades

Por otro lado, Pedro Castillo anunció que ya está avanzado el proyecto de ingreso libre a las universidades, a través del Ministerio de Educación, en alianza con el Gobierno de Argentina.



"Cómo es posible que haya jóvenes talentosos y que los jóvenes sean víctimas de muchos vicios y la delincuencia. ¡Basta de delincuentes de cuello y corbata!", expresó.

