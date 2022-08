El presidente Pedro Castillo participó en un discurso ante la población de Sechura, Piura. | Fuente: Editora Peru

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló este lunes que las investigaciones que realiza la Fiscalía de la Nación en su contra y la de su familia se debe a que es una persona proveniente del campo, evitando así responder ante acusaciones en su contra.

Durante un discurso en Sechura (región Piura), el mandatario Pedro Castillo aprovechó para indicar a la población que su Gobierno está "siempre de pie" y agregó que se busca "emborrachar al pueblo con falsas noticias".

"Es la primera vez en la historia del Perú que se han ensañado con este Gobierno porque vengo del campo, se han ensañado con este Gobierno en una época racista, totalmente racista porque no hablo como ellos, porque no me siento en esas mesas opulentas como ellos, porque yo camino junto al pueblo", dijo.

El presidente Pedro Castillo también hizo referencia al ingreso del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú y Fiscalía al Palacio de Gobierno la semana pasada cuando buscaban detener a su cuñada Yenifer Paredes y exigió no repetir esas acciones.

"No es posible, no se puede permitir que más de 200 años de vida republicana los ciudadanos, familias salgan con su cartel pidiendo agua, escuelas, hospitales y seguridad. Y cuando nosotros queremos atacar a esos grandes malos, ha pasado un año que se han empecinado un sector de la población que hoy han entrado inclusive a Palacio, hoy inclusive han entrado hasta mi propio dormitorio, por eso desde acá insto a las autoridades a que dejemos de hacer eso", manifestó.

Más temprano, el Jefe de Estado participó en el Panel Forum: “Proyecto Bayóvar una década después: Balance de logros, desafíos y oportunidades” en la Municipalidad de Sechura. En el evento, el mandatario Pedro Castillo destacó que el Gobierno busca convertir el proyecto minero de fosfatos Bayóvar en un productor competitivo de fertilizantes para el mercado interno.

