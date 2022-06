Pedro Castillo sigue sin responder sobre presuntos actos de corrupción en su gobierno y pide “voltear la página” en conversación con TV Perú

Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Presidencia

El presidente Pedro Castillo sigue sin dar respuestas claras sobre los presuntos actos de corrupción cometidos en su Gobierno y por personas de su entorno más próximo. En una entrevista difundida este domingo en TV Perú, el mandatario atribuyó a la corrupción heredada de gobiernos anteriores la crisis institucional y política que vive el país, pese a los casos en los que están involucrados sus sobrinos, su exsecretario de despacho, Bruno Pacheco, y otros funcionarios nombrados por su Gobierno.

Al ser consultado sobre la situación de sus sobrinos Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, quienes están prófugos de la justicia por su presunta participación en licitaciones de obras en el Ministerio de Transportes, Castillo dijo que se siente indignado "como cualquier ciudadano", no obstante, no hizo ninguna mención relevante respecto a ellos, y se refirió al "país que hemos heredado" en cuanto a corrupción.

Solo admitió que no ha vuelto a conversar con ellos, quienes fueron visitantes asiduos de Palacio de Gobierno en los primeros meses de la gestión de Castillo, según los registrtos oficiales. Luego se limitó a señalar que está "enfocado y dedicado a responder al país que nos ha correspondido" con su elección y que "jamás" van a encontrar indicios que lo vinculen con actos de corrupción.

"Jamás me va salpicar la corrupción y si pasa por el entorno familar y si hay hay que dar la cara la tenemos que hacera; no solo al entorno al presidente sino a muchas personas que hasta el dia de hoy no dan la cara, creo que es el momento de que los regímenes anteriores también digan, basta de eso".

Bruno Pacheco

Castillo se refirió a Bruno Pacheco como a alguien que conoció en el 2017 "en el marco de una lucha de los maestros" y que en su campaña a la presidencia se dio el "espacio para darle confianza para encaminar la gestión". Indicó que no le consta que se hayan encontrado 20 mil dólares en el despacho de Pacheco en Palacio de Gobierno, en un allanamiento de la Fiscalía, pero señaló que es un proceso en investigación.

SIn embargo, señaló que cuando a una persona se la da confianza, "ya no depende del que la da, sino del que recibe", en alusión a una supuesta deslealtad de Pacheco en el correcto cumplimiento del cargo en el que lo designó.

"Estoy seguro que la justicia hará lo propio y no solo a él [...] a todos los que tienen que dar cuentas de estos problemas que tenemos durante muchos quinquenios", insitió en su referencia a gobiernos anteriores.

Castillo dijo que, incluso, tiene reparos en las personas que ahora tiene al frente, como los actuales integrantes del Consejo de Ministros. "No sé si en este momento mi propio premier (Aníbal Torres) el ministro de Cultiura (Alejandro Salas) u otros ministros, en el marco de la confianza que le estamos dando, pueden estar pensando asumir o pensando hacer", dijo.



Audio Villaverde-Silva

El presidente aseguró que desconoce y rechaza los presuntos actos ilícitos ventilados en los audios transcritos de las conversaciones entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro de Transporte y Comunicaciones, en los que se menciona el pago de "cien grandes" como supuesta coima.

Castillo atribuyó a la desesperación de los aspirantes a "pseudos colaboradores eficaces" las "supuestas declaraciones" que lo implican a él y a su gobierno en actos de corrupción. No obstante, dijo estar dispuesto a colaborar con la Fiscalía de la Nación, que ha abierto una investigación preliminar en su contra.



"A mi me han sacado muchas declaraciones, audios; no me extraña. pero para transperentar estoy dispuesto a colaborar (con la justicia), pero rechazo que por parte nuestra se haya encaminado para que un ministro" participe en actos corruptos, dijo.

En cuanto al pedido de sus abogados de reprogramar la fecha de su declaración ante la fiscalía que estaba prevista para el lunes 13 de junio, el presidente dijo que fue una sugerencia de su defensa porque "faltaba parte de la información" solicitada por el Ministerio Público y tener el tiempo suficiente para "saber responder". "Lo voy hacer, me voy a someter, ese es mi compromiso con el país", afirmó.

Karelim López y la casa de Sarratea

Pedro Castillo insistió en señalar que nunca realizó reuniones propias del despacho presidencial en la casa del pasaje Sarratea en Breña. Repitió que la familia de esa vivienda lo acogió durante la campaña presidencial y una vez electo recibió en ese lugar a sus familiares y a "maestros que hoy son parte de la vida parlemantaria". "Se sentían felices, orgullosos de haber asumido esta responsabilidad, también advirtiendo de que hagan las cosas bien", dijo.

En esa línea, rechazó haberse reunido en la casa de Breña con la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz que lo ha sindicado como presunta cabeza de una organización criminal que obtendría dinero de las licitaciones de obras públicas en el Ministerio de Transportes.

"Jamás, nunca me he reunido, nunca la esperé [...] en el marco de estas investigaciones y audios, me imagino que van a salir imágenes, pero a mi jamás me van a encontrar datos concretos como se viene haciendo creer en al país", dijo.

Asimismo, negó haber participado en reuniones para favorecer a empresas con licitaciones en Palacio de Gobierno. "Hay muchas personas que ingresan a Palacio, pero no todas las que ingresan conversan conmigo. Van a diferentes, pueden estar un tiempo esperando o reunirse con asesores", afirmó.

Relación con los medios de comunicación

Cuando se cumplen más de 100 días sin que el presidente brinde declaraciones a periodistas, Castillo dijo que su silencio ante los medios de comunicación es por "una decisión personal" debido a que conoce "el comportamiento de cierto sector de la prensa" que, según señaló, no recoje sus declaraciones en las entrevistas, "sino el libreto que llevan con anticipación".

Sin embargo, aseguró que es respetuoso de la libertad de prensa y que en su gobierno "no ha habido ningún tipo de mordaza". Al ser consultado, si esperará 100 días más para ofrecer otra entrevista como la concedida a TV Perú, respondió: "No creo, vamos a voltear esta pagina. Creo que el Perú necesitsa estar más informado".

Pese a estas expresiones, el presidente Castillo se retiró de las instalaciones del canal del Estado al finalizar la conversación con el periodista Julio Navarro, sin declarar a la prensa, que lo esperaba en los exteriores de TV Perú.