El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que no le gustaría que el Perú siguiera los modelos de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero aclaró que cada país es "autónomo".



"No soy parte de eso y no me gustaría que el Perú se convirtiera en uno de esos modelos", indicó en entrevista con CNN sobre los tres países latinoamericanos.



Ante la consulta de por qué no es concreto y claro cuando se le pregunta sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, Pedro Castillo insistió que "jamás traerá un modelo de afuera" y afirmó que piensa crear un "verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos".

"Soy un hombre del pueblo (...) ideológicamente soy un provinciano, soy un maestro andino que abraza las necesidades de este país", precisó.



Tras asegurar que al llegar al poder intentaron imponerle una ideología, el mandatario Pedro Castillo volvió a ratificar que no traerá ningún modelo, sino el que quieren muchos peruanos para lograr un país libre de delincuencia, libre de narcotráfico y terrorismo.

"Las ideologías no salvan a los países, las ideologías no priorizan las necesidades del país, creo que la buena voluntad, creo que la decisión no solamente personal o de un Gobierno sino también de un pueblo que aspira a ser distinto, sin ningún modelo de afuera solo así podríamos contibuir con el desarrollo del país", dijo.

Caso Cuba y Venezuela

Al ser consultado si Cuba es una dictadura, el presidente Pedro Castillo respondió que esto se debería preguntar a los cubanos y sostuvo que "no quisiera que otro país o persona se entrometa en la vida de los peruanos".



Asimismo, cuando se le preguntó al Jefe de Estado a quién reconoce como presidente de Venezuela, si a Juan Guaidó o Nicolás Maduro, respondió de manera similar.



"¿Quién es? Al que han elegido los venezolanos, pasa por una situación de elección... preguntémosle a los venezolanos. El problema de los venezolanos lo resuelven los venezolanos", expresó Pedro Castillo.



Además, el mandatario señaló que nunca encontró al Grupo de Lima y nunca lo sintió en su pueblo.

De otro lado, Pedro Castillo indicó que nunca pidió consejo ni asesoría al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y que solo fue una conversación para luchar por las cosas comunes entre ambos países como el narcotráfico.



