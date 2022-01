Pedro Castillo | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Pedro Castillo, insistió con su propuesta de campaña de una nueva Constitución Política y descartó que vaya a modificarla para una eventual reelección.

"Los tiempos han cambiado, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las nuevas sociedades, también tiene que estar su Constitución", afirmó en entrevista con el periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN.

Y explicó que busca una nueva Carta Magna con el propósito de que "se le dé espacio a los hombres de abajo, a los hombres del pueblo, que se incluya a las comunidades nativas, para darles agua, luz, teléfono, virtualidad, para que ya no esten más pobres, para una verdera descentralización".

"Yo he sido elegido con esta Constitución, no voy a quebrar ni el espíritu del pueblo, pero tampoco la normatividad vigente por la cual he sido nombrado. Creemos que eso se debe hacer de la forma más democrática y viable", agregó el mandatario.

También señaló que otro de los motivos para renovar la Carta Magna es "que deje de ser servicio el agua, la luz, la salud, la educación; están contemplados como servicios en la Constitución, pero es un derecho". "No es una preocupación solo del presidente, sino del país, ¿por qué obstruir la voluntad popular, a qué se le tiene temor?", cuestionó.

Al comentarle que el temor de un sector de la población es que se modifique el marco normativo para permitir una reelección indefinida, como ha sucedido en Venezuela, Pedro Castillo respondió: "No, para nada, yo juré salir el 28 de julio de 2026. Sería letal que un maestro dé esas muestras al magisterio, a mis padres, a mis hijos".

Recurirrá al TC por ley sobre referéndum

El último domingo, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Pedro Castillo se refirió a la ley aprobada por el Congreso de la República, que restringe el referéndum y establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada obligatoriamente por el Poder Legislativo.

“El @congresoperu, con el objetivo de atentar contra la voluntad popular, aprobó una ley que mutila el derecho al referéndum y que reclama una Asamblea Constituyente. Como Gobierno, recurriremos al @TC_Peru en vista de que esta ley es antidemocrática e inconstitucional”, escribió desde Twitter.





“No permitiremos que se vulnere la participación política de los peruanos, menospreciando, condicionando y sometiendo su voluntad a merced del parecer único del Congreso. El país necesita ser refundado ante una evidente crisis, dándole el único poder a la ciudadanía”, agregó y calificó la aprobación de la ley como un atentado contra la población.