El presidente de la República, Pedro Castillo, reconoció este martes "errores y desaciertos" en sus casi ocho meses de gestión, pero negó las acusaciones que lo vinculan con actos de corrupción, lo que atribuyó a un intento "sistemático" de un sector de la oposición por cuestionar su legitimidad.

Durante su mensaje a la representación nacional que se extendió por más de una hora, el mandatario hizo un llamado a la conciliación política para "poner fin a las disputas mezquinas" y trabajar "juntos" por el bienestar del pueblo peruano.

Luego de su mensaje, su presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, indicó que a última hora se había retirado un anuncio que se había contemplado: la propuesta de adelanto de elecciones generales.

Analistas

Para el analista político Gonzalo Banda, “el presidente parece no tener los estímulos para que se precipite una situación de salida de emergencia. Ha optado por firmar una especie de paz con el Congreso que no sé cómo va a ser correspondida”.

Asimismo, consideró que el Congreso esperaba un mensaje “más radical” del que finalmente tuvo el presidente. “Habrá que ver cómo reaccionan los voceros”, estimó.

Banda dijo que el presidente ha insistido en “las generalidades de siempre” y no aclaró las denuncias en su contra. “Ha tratado de decir que se trata de una campaña de desinformación”, dijo.

Por su parte, el periodista Enrique Castillo manifestó que hubo dos mensajes desde el Gobierno: el primero dirigido a la población por parte del presidente Castillo, y el segundo dirigido hacia el Congreso, que fue de parte del premier Aníbal Torres.

“El presidente se dirige a la población para decirle que su situación no es diferente a la de otros poderes del estado, que es inocente, que ha hecho bastante y que pretende hacer mucho más”, dijo.

“En cambio, el primer ministro es más contundente y lo que dice al Congreso y no a la población es: 'nosotros hoy no hemos presentado el proyecto de ley para el adelanto de elecciones, porque vamos a dar oportunidad para que quieran concertar'. Nosotros tenemos esa bala de plata guardada”, añadió.

Para Castillo, un proyecto de adelanto de elecciones pondría en jaque al Congreso.”Pone al Congreso contra las cuerdas, que se vea entre su deseo de quedarse, el deseo de la población para que se vayan todos y el intento del presidente de decir ‘yo tengo este desprendimiento por el país, me voy pero con ustedes’. Si ellos rechazan ese pedido del presidente, el Congreso quedaría muy aislado”, refirió.

En tanto, el analista político Lincoln Onofre manifestó que el mandatario propone un consenso con el Congreso; sin embargo, no alcanza una propuesta clara. “Es una suerte de ganar tiempo de lo que se viene en las próximas semanas”, dijo.

“Quiere un trabajo coordinado con ellos; sin embargo, no muestra en concreto qué es ese trabajo conciliador, no hay eso. Por otro lado, no deja de ser cierto que, de manera sistemática, existe un grupo que realmente lo quiere vacar aun con la sinrazón para tratar de deslegitimar este gobierno, y también el gobierno con sus propias acciones se ha deslegitimado a sí mismo”, refirió.

Onofre dijo que Castillo “no está hablando de hechos de corrupción en lo que se ve envuelto, pero sí reconoce errores de gestión pública, como parte del desconocimiento del equipo que lo acompaña”.

Eduardo Pachas adelantó que Castillo sí abordará los temas incluidos en la moción de vacancia en su contra. En cambio no precisó si el presidente acudirá el 28 de marzo al Congreso para exponer su defensa ante la moción de vacancia.