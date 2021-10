Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Pedro Castillo, dijo este martes que la subida del precio del pan, del dólar o del gas no se da porque haya llegado un hijo del pueblo al gobierno.



"El costo del pan no es porque ha llegado Pedro Castillo al Gobierno. La subida del dólar no es porque haya llegado un hijo del pueblo al Gobierno. El costo del gas no es porque hayamos llegado al Gobierno. Lo que pasa es que, durante décadas, se ha venido gobernando siempre pensado en los de arriba y tienen el temor que, en poco tiempo, demostremos que los hombres del pueblo sí podemos trabajar para el pueblo y los hombres y mujeres", expresó.



Durante un evento en el Centro de Convenciones de San Borja por el 'Día del expendedor de diarios, revistas y loterías, canillita', Pedro Castillo aseguró que su gestión está "haciendo todo el esfuerzo para revertir" el incremento del costo de la canasta básica.

"HAY MUCHAS LEYES QUE SE HAN HECHO SIN PENSAR EN LOS DE ABAJO"

El jefe del Estado dijo que ha llegado al Gobierno a trabajar y no para distraerse "en otra cosa". "Por eso, cuando haya algunas intenciones que van en contra de los derechos laborales, sabemos muy claro por qué y por quiénes estamos acá", remarcó.



"Los que piensan diferente no están detrás de un ministro o de una persona. Acá no se trata de ver que hay que vacar a fulano de tal o a Pedro Castillo. No. Lo que pasa es que todavía algunos no han concebido que acá hay un gobierno para todos los peruanos. Llamo a la unidad del pueblo peruano para trabajar sin miramientos, sin ocultamientos", refirió.

Pedro Castillo sostuvo, además, que los que gobernaban "siempre pensando en los de arriba" tienen el temor de que se rescate el gas y a la nueva reforma agraria.



"Vamos a seguir poniendo el pecho contra esas leyes agresivas contra los trabajadores del país. Hay muchas normas y leyes que se han hecho sin pensar en los de abajo, sin pensar en los que hoy buscan derechos. Miles de compatriotas en sillas de ruedas han sido expulsados de sus trabajos y hoy son ignorados", agregó.

