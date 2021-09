Pedro Castillo encabezó una actividad en Huaycán. | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que su Gobierno buscará “recuperar los recursos del país”, en clara alusión a la anunciada renegociación del contrato del gas de Camisea.

Sin embargo, aclaró que en el Ejecutivo entienden que no se pueden hacer “gestos acelerados o bruscos” y, todo lo contrario, se buscará entablar diálogos con las empresas.

“Tenemos que recuperar los recursos del país, pero no con temas, quien sabe, altisonantes. En el interior del Gobierno también entendemos que, por el hecho de darle al país lo que le corresponde, no podemos hacer gestos acelerados o bruscos”, manifestó.

“Tenemos que conversar con las empresas. Los maestros entendemos que, así como en la escuela, tenemos que agotar los diálogos. En ese marco, llamamos al Perú para que entienda de que en este Gobierno vamos a hacer todo lo posible para que el gas llegue a todos los hogares”, añadió.

Pedro Castillo hizo estas declaraciones durante su discurso en la 93 feria ‘Pescado a tu alcance con Mi Pescadería’, en el distrito de Ate, que se realiza a fin de promover el consumo de productos hidrobiológicos entre los sectores más vulnerables del país.

Mejoras en Qali Warma y ollas comunes

En su alocución, el jefe de Estado anunció mejoras en el programa social Qali Warma, así como en las ollas comunes; aunque no especificó fechas ni la forma en la que se realizará esto.

“Vamos a mejorar el programa Qali Warma para que nuestros niños se alimenten mejor, de mejores alimentos. Vamos a mejorar las ollas comunes, las ollas no se llenan solas, es el esfuerzo de cada uno de ustedes”, comentó.

Pedro Castillo también hizo referencia a su reciente gira por México y Estados Unidos, en la que -dijo- “he salido en representación de este pueblo para decir que el Perú no solo es un país rico, sino que también está preocupado por el problema de la salud, de la pandemia”.

“Queridos hermanos, luchemos juntos por estos grandes flagelos. Los problemas políticos, los problemas mediáticos, no alimentan, no ayudan a salir adelante. No nos distraigamos en cosas que no nos alimentan”, refirió, sin especificar a qué problemas se refería.

