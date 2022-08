El periodista señaló que se hizo un trabajo honesto en la información difundida anoche sobre los pagos al presidente | Fuente: RPP

Marco Vásquez, periodista del programa Panorama, manifestó que el gobierno de Pedro Castillo ha llevado al país a vivir "situaciones anómalas" en el último año. El reportero enfatizó que el mandatario es responsable de las crisis políticas y haber precarizado la función pública.

"Este gobierno nos ha llevado a muchas situaciones anómalas, ha precarizado la función pública. (Sobre Beder Camacho) ese no es un servidor público. Por supuesto que hay miles de servidores públicos, pero este es un operador como Bruno Pacheco y ahora este lo está delatando", sostuvo el periodista en el programa "Todo Se Sabe" de RPP.

Marco Vásquez cuestionó al abogado Benji Espinoza por criticar cómo se realizó el reportaje y consideró que el gobierno de Pedro Castillo tiene, según su opinión, como objetivo conseguir que se apruebe el proyecto de ley para sancionar la filtración de información fiscal.

"El presidente ¿ejerce poder o no? Ayer vio un reportaje y dijo: 'oh, están atacando mi humanidad, voy a denunciarlos'. O es un señor que ha meditado esto o es un gobierno que quería llegar a esto: a que no se conozcan lo que ellos llaman filtraciones", enfatizó.

El periodista consideró que lo revelado anoche solo es un clavo más para el "ataud político del presidente". Recalcó que las declaraciones de Bruno Pacheco han dejado cosas concretas y negó que en el reportaje solo soltaran "puchitos", sino que se trata de un procedimiento de la información.

"Lo que hay es honestidad (en el reportaje) en entregarla a la ciudadanía que es la que debe conocerla. No se nos puede poner una venda en los ojos apelando a ciertas cuestiones jurídicas que no vienen al caso en el ejercicio periodístico", puntualizó.

Pedro Castillo niega haber recibido coima

El presidente Pedro Castillo se pronunció luego de que el dominical Panorama revelara que recibió 30 000 soles para conseguir el nombramiento de Hugo Chávez Arévalo como titular de Petroperú. El mandatario negó dichas acusaciones y aseguró que presentará una denuncia contra el programa.

"Rechazo tajantemente las imputaciones falsas que emite el programa Panorama señalando que habría recibido una "recompensa" de 30 mil soles. En honor a la verdad periodística, exijo una seria investigación que aclare esta falsedad", se lee en la cuenta oficial de Twitter del mandatario.

"Ejerciendo mi derecho como ciudadano y como presidente de la República, procederé a denunciar a la señalada producción periodística que difunde noticias falsas cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía", añadió el jefe de Estado.