Presidenta Dina Boluarte pidió perdón por la situación que vive el país, pero aseguró que no va a renunciar al cargo

La presidenta calificó de "machistas radicales" a quienes están en contra de que ella este en el gobierno | Fuente: Captura de video

Dina Boluarte, actual presidenta de la República, pidió públicamente perdón por la situación en el país que ha dejado hasta el momento 47 muertos. En un mensaje a la nación, la mandataria se pronunció luego de las últimas manifestaciones que dejaron víctimas en Puno y Cusco.

"No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanos en los actos de protestas. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos", expresó.

Dina Boluarte también aseveró en su discurso que no piensa renunciar a su puesto como lo han solicitado gobernadores y organizaciones sociales. Aseguró que tampoco puede ella misma cerrar el Parlamento.

"No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Así podremos dejar el camino allanado y definido que les permitirá a los ciudadanos elegir a las nuevas autoridades en los próximos comicios de manera libre y democrática. Esos sectores extremistas piden en su plataforma política algunos puntos como el cierre del Congreso, pero no le dicen a ese pueblo que llevan a la marcha con engaños y mentiras que el presidente no puede cerrar el Parlamento sino se cumplen ciertas condiciones que en esta oportunidad no existen", manifestó.

Por otro lado, la presidenta anunció que ha dispuesto el fortalecimiento de las oficinas de diálogo de todo el Ejecutivo, a fin de promover un “diálogo sincero, directo, efectivo y con resultados concretos” con la población.

“De manera inmediata los diferentes sectores reorganizaran y repotenciarán estas oficinas para promover un diálogo sincero, directo, efectivo y con resultados concretos, y con más profesionales especializados que tiendan puentes con representantes válidos de la población”, precisó.

Boluarte aseguró que su gestión será recordada porque en ella “prevaleció la paz, el diálogo y la ferrea voluntad de trabajar juntos por nuestro querido país“. “Ya hemos atravesado circunstancias difíciles en el pasado y siempre hemos sabido salir adelante“, dijo.

Nuevos ministros

La presidenta Dina Boluarte tomó juramento a los nuevos ministros de Estado en el marco de las protestas que ocurren en la capital peruana y diversas regiones a nivel nacional.

Se trata de Vicente Romero Fernández, quien asume el cargo de ministro del Interior; Luis Alfonso Adrianzén Ojeda toma el liderazgo del portafolio de Trabajo, mientras que Nancy Rosalina Tolentino Gamarra es la flamante ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno.

Ellos reemplazaron a los salientes Víctor Rojas Herrera (Interior), Eduardo García (Trabajo) y Grecia Rojas (Mujer y Poblaciones Vulnerables).