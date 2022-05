¿Qué nos dice del sistema universitario peruano el presunto plagio detectado en la tesis de Pedro Castillo? [ANÁLISIS]

Presidente Pedro Castillo. | Fuente: Presidencia

El programa Panorama advirtió que el presidente Pedro Castillo y su esposa, la primera dama Lilia Paredes, habrían cometido plagio, luego de someter la tesis que presentaron para obtener el grado académico de magíster al programa antiplagio Turnitin. Dicho software encontró que la tesis tiene 54% de similitud con otras publicaciones. Este caso, se suma a los otros reportes de los ministros de Educación, Rosendo Serna, y de Trabajo, Betssy Chávez, cuyas tesis también tendrían plagios.

La Universidad César Vallejo le otorgó el grado de magíster a Castillo en el 2013, tras la presentación de su tesis titulada “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N° 10465 Puña - Tacabamba - Chota”. Luego de la emisión del reportaje, la UCV emitió un comunicado recién el martes para indicar que una comisión investigadora evaluará la tesis de maestría del presidente.

Asimismo, este miércoles, el presidente, a través de un comunicado, rechazó la denuncia. “El trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos. La investigación contó con un asesor y fue sustentada ante los integrantes de un jurado calificador que posteriormente me otorgaron el grado correspondiente", señaló en un comunicado.

¿Qué nos dice del sistema universitario?

Jorge Mori, exdirector General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, dijo que antes de la Ley Universitaria (2014), las universidades emitían títulos y grados como si fueran “maquinarias”.

“El caso del presidente es previo a la Ley Universitaria, donde definitivamente no había adecuada regulación. La tesis del presidente es un ejemplo de cómo el sistema universitario estaba previo a la ley, que no había ningún tipo de control”, expresó.

Mori también indicó que, si bien la labor de la Sunedu ha sido importante para formalizar y establecer condiciones básicas de calidad, todavía no ha sido suficiente para tener un sistema de excelencia. “Lo que hemos hecho es evitar la estafa, pero no es suficiente para lo que necesita el país”, refirió.

Adicionalmente, el especialista en políticas educativas dijo que se podría revisar la Ley Universitaria en cuanto a sus exigencias de documentos o de tesis. “A veces es hasta excesivo, lo que genera un mercado negro, porque la universidad no está en la capacidad de supervisar miles y miles de tesis. Entonces, si bien hay que condenar siempre la inmoralidad, el plagio y esta falta de honestidad académica, cuando tienes leyes que exigen tesis para graduarse, trabajos para bachiller, y tienes un sistema universitario todavía precario, generas mercados negros que son difíciles de controlar”, manifestó.

Mori indicó que la regulación actual no se ajusta a la realidad en la que se tiene todavía un mercado negro de tesis. “La regulación no responde a la situación real del sistema universitario, lo cierto es que un profesor, un investigador de una universidad de prestigio que le pongan 4 o 6 asesorados de tesis, es una carga pesada, y lo dicen los propios investigadores. Es imposible que uno o dos cubran la demanda”, dijo.



En el Registro Nacional de Trabajos de Investigación (Renati), de Sunedu, se encuentra que la UCV registra 83, 482 trabajos, seguido muy de lejos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 18, 576, y por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 17, 410.

“Que hoy tengamos un Renati que nos permita mirar el sistema es parte de la transparencia que promueve Sunedu. Es un tipo de acción que Sunedu tiene que reforzar, hacer transparente la situación del sistema para tomar medidas y corregir. [...] Hay universidades como la César Vallejo que pareciera que entienden la elaboración de tesis como fábrica y nadie puede garantizar la calidad de una formación así”, manifestó Mori.

Informalidad e ilegalidad

Para el profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Marcel Velázquez, lo denunciado acerca de la tesis del presidente retrata a un sistema universitario peruano permeado por la informalidad y amenazado por la ilegalidad.

“Las universidades no pueden garantizar que sus alumnos realicen investigaciones o tesis de calidad relevante y originales. Por otro lado, el sistema universitario está amenazado por ilegalidad, porque hay una serie de actos contrarios a la integridad académica que desarrollan sus alumnos y por eso se producen estos plagios de manera continua. No es una excepción, no es que altas autoridades plagien. Hay muchas universidades de baja calidad que han obtenido licenciamiento y que no garantizan que puedan desarrollar tesis relevantes y significativas. Hay otro punto importante, no es solo la ilegalidad del plagiario, quien comete el plagio, sino también hay una oferta de negocios ilegales que bajo el membrete ‘se asesora tesis’, se ofrece tesis hechos por terceros para muchos estudiantes que aceptan este ilícito”, consideró.

Sobre la cifra de RENATI que revela que la UCV es la universidad con mayor número de trabajos de investigación, Velázquez indicó que es necesario que las autoridades ejerzan más control para evaluar la calidad de los trabajos.

“Hay una responsabilidad de la universidad que permite que se produzcan de manera masiva sin ningún control de calidad. entonces, se necesitan más profesores calificados, pero sobre todo se necesita más control en la universidad para evitar que esto siga ocurriendo. La Universidad César Vallejo tiene más de 83 mil tesis en Renati. Si todas esas tesis aportan significativamente al conocimiento, la Universidad César Vallejo debería ser la primera universidad del Perú, debería ser el ferrocarril que arrastre al sistema peruano hacia la excelencia”, dijo.

Velázquez refirió que Sunedu, pese a sus limitaciones, ha significado un avance en los estándares mínimos que deberían tener las universidades. Este último miércoles, el Congreso aprobó en segunda votación, el proyecto de ley que debilita al organismo supervisor, cambiando la conformación de su consejo directivo. Este proyecto de ley contrarreformista llevó como título el “restablecimiento de la autonomía universitaria”.

“Las universidades que no quieren supervisión técnica son universidades que quiere retornar a un periodo que bajo bandera de la autonomía se toleraba todo, se permitían prácticas de todo tipo que no ayudaba a mejorar la calidad del servicio público de la educación superior. Esas personas que se oponen a Sunedu, a la regulación técnica, son aliados y cómplices de esta degradación del sistema universitario”, opina Velázquez.

Para Velázquez, el Perú ha vivido una farsa en el sistema de producción de tesis. “Ha conducido a una sociedad como la nuestra, que a todos les gusta llenarse de oropel y de medallitas, a que muchos busquen el grado de magíster sin tener interés en el conocimiento ni en la investigación. Les interesa como un protocolo o fórmula vacía para lograr mejoras laborales, ascensos o promociones, pero esa tesis no vale nada desde la perspectiva del conocimiento y la investigación universitaria seria”, dijo.

¿Se le podría retirar el grado?

El abogado penalista Andy Carrión recordó que el caso del presidente Pedro Castillo es similar al del congresista fujimorista Elard Melgar, quien se le retiró el título de abogado, tras conocerse que había plagiado su tesis.

“Como consecuencia de la ventilación de actos de plagio, se le retiró el título de abogado, algo que también podría replicarse en caso del presidente Castillo y retirarse el grado de magíster, pero esto correría a cargo de la propia universidad y decidido por el Consejo Universitario”, indicó.

“Lo que ha hecho Sunedu es pedir información a la universidad, pero Sunedu no tiene capacidad sancionatoria respecto a Pedro Castillo, sino es decisión que deberá tomar la propia UCV”, añadió.

