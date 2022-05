La periodista Rosana Cueva respondió a los ataques del presidente Pedro Castillo contra la investigación que puso al descubierto presuntos plagios en la tesis del mandatario. Al respecto, la directora de "Panorama" aseguró que todo el marco teórico de ese trabajo universitario es 100 % copiado.

"En el caso del presidente Castillo no hay ningún pie de página y eso es lo más soprendente. Incluso se puede afirmar que el marco teorico, de 24 páginas, es al 100 % copia y plagio sin reconocer autoría", expresó la periodista en entrevista a RPP.

Roxana Cueva lamentó que en el gobierno de Pedro Castillo haya una "intolerancia a la investigación" y se nieguen a responder a cada investigación periodística que sale a la luz.

"Me queda claro que hay dos actitudes definidas: una es la intolerancia a la investigación y otra es evitar la rendición de cuentas. No puede ser que cada vez que se presente una denuncia la respuesta no sea aclararla, hubo de frente una amenaza de querella", expresó Cueva.

Por otro lado, la periodista cuestionó que el primer ministro Aníbal Torres continúe descalificando el trabajo periodístico en cada lugar al que va y que el presidente deba ir con tanta seguridad para evitar la presencia de reporteros.

Roxana Cueva dijo estar sorprendida por la actitud del Congreso por ser tan pasivos ante un tema tan delicado que involucra incluso a la primera dama.

"Siento que por cosas menores el Congreso ha mostrado mayor indignación en otras investigaciones y aquí estamos ante un tema de un inmoralidad en realidad muy grave. No podemos normalizar el hecho de que se haga trampa, de que se apueste siempre por ese tipo de acciones que va mucho más del plagio", sostuvo.









La periodista presentó el reportaje de presuntos plagios en la tesis de Pedro Castillo. | Fuente: RPP

Pedro Castillo rechaza imputaciones "malintencionadas" sobre supuesto plagio en su tesis

El presidente Pedro Castillo rechazó las imputaciones "malintencionadas" denunciadas en un reportaje periodístico sobre una supuesta copia -según un software informático- en su tesis de maestría que hizo en la Universidad César Vallejo.

"Desmiento cualquier acto irregular. El trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos. La investigación contó con un asesor y fue sustentado ante los integrantes de un jurado calificador que posteriormente me otorgaron el grado correspondiente", señaló en un comunicado publicado en las redes sociales.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado asegura que el documento de tesis presentado por el programa periodístico "carece de legitimidad" porque no cuenta con ningún registro o sello que confirme que es oficial. Además, considera que esta denuncia es de "tinte político" y es parte de un "plan desestabilizador".