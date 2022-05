Ricardo Cuenca: “Devolverle autonomía a la Sunedu no tiene asidero porque no se puede devolver lo que no se quitó”

El exministro de Educación espera que el presidente observe la reciente ley que modifica a la Sunedu. | Fuente: RPP

El exministro de Educación, Ricardo Cuenca, criticó la aprobación en el Congreso a la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu).

En conversación con Ampliación de Noticias, este señaló que algunos argumentos de los congresistas se destacan por devolverle cierta “autonomía” al órgano puesto que, según indicaron, esta tuvo tintes políticos. Sin embargo, Cuenca negó que esto sea cierto.

“Devolverle la autonomía es una idea marketera y retórica, pero no tiene asidero porque no se puede devolver algo que no se quitó y la autonomía es respetada. Así lo han sentenciado cuando se lee la exposición de motivos”, dijo. “No hay argumentos que digan que se ha atentado contra la autonomía”, agregó.

También criticó que el proyecto de ley no haya tenido voces externas y de expertos para su debate y posterior votación. “No se han escuchado todas las voces, solo las que han querido y esto es una clara demostración que la razón fundamental son los intereses en particular y no los intereses en mejorar la educación”, sostuvo.

Cuenca expresó además que espera que el presidente Pedro Castillo pueda observar esta norma teniendo en cuenta su labor como maestro.

Votación

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles, en segunda votación, el proyecto de ley que recompone el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu). La norma fue aprobada con 69 votos a favor, cinco abstenciones y 39 en contra.

Los legisladores habían rechazado dos cuestiones previas que planteaban que el proyecto regrese a las comisiones de Educación y Constitución, con la finalidad de que se apruebe hoy mismo. El argumento de quienes apoyaban la norma era de que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas.

La iniciativa legislativa aprobada por el Congreso modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, que pasaría a estar integrado por dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.

Asimismo, se establece que el superintendente de la Sunedu será elegido entre sus miembros representantes.

La norma aprobada precisa también que los miembros de este consejo son elegidos por un periodo de tres años y no hay reelección.