Rosario Sasieta, ministra de la Mujer. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

La nueva ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, expresó que la situación de los niños y mujeres se agudiza en épocas de pandemia debido a que "el Poder Judicial se torna un tanto más lento". En ese sentido, mencionó que existen audiencias convocadas para los últimos meses del año, por lo que adelantó que, durante su gestión, planteará esta problemática.

"Las audiencias no son presenciales (…) Ese asunto tenemos que abordar con el Poder Judicial de forma muy respetuosa. Las mujeres la hemos pasado no tan bien, pero en esta pandemia tenemos que poner los reflectores en la seguridad de ellas", señaló Sasieta en su primera entrevista tras asumir el Ministerio de la Mujer.

En diálogo con RPP Noticias, Rosario Sasieta advirtió que mujeres y niños, sobre todo, se encuentran en un ambiente que muchas veces "les es adverso". Por esta razón indicó que el objetivo de su gestión será "meterle acelerador a fondo en el ministerio".

"Que los funcionarios entiendan que somos servidores públicos y que tenemos que servir. Haber aceptado este ministerio significa que con la Patria no podemos jugar. El presidente me convoca y tengo que aceptar. Entender que este ministerio no puede tener un color político", expresó.

Antes de iniciar la primera sesión del nuevo Gabinete Ministerial, Sasieta reconoció que recién se está "acercando" al Ministerio, ya que todavía no lo ha hecho de manera formal. No obstante, aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres víctimas de violencia para que utilicen la Línea 100 y otros canales de este sector para realizar su denuncia.

"Vamos nosotros en esta semana a trabajar intensamente para empaparnos rápidamente del tema. No hay tiempo que perder. En estos meses no podemos pensar en largos plazos, hay que hacer cosas que tengan un efecto inmediato en la niñez y en las mujeres", sentenció.

En otro momento, pese a reconocer que las interpelaciones del Congreso a los ministros de Estado forman parte de una práctica parlamentaria, Sasieta cuestionó que estas se realicen durante el actual periodo de pandemia debido a que en esta coyuntura son "muy difícil de procesar emocionalmente porque recién estamos nosotros incorporándonos".



"¿De qué lado estamos? El ciudadano quiere saber que estás del lado de él para protegerlo, para darle las herramientas necesarias para salir adelante. Salte de la controversia, del conflicto, por lo menos durante la pandemia. Ese es mi llamado muy respetuoso a todos los congresistas de la República", expresó.