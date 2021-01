Desde la Secretaría del Despacho Presidencial dieron detalles sobre las compras. | Fuente: Andina

Palacio de Gobierno se pronunció este jueves sobre la denuncia periodística por gastos innecesarios realizados por el Despacho Presidencial durante los últimos meses del 2020, pese a la pandemia de la COVID-19.

A través de un comunicado, la Secretaría General del Despacho Presidencial descartó que durante la presente gestión del presidente Francisco Sagasti se haya realizado contrataciones y adquisiciones indebidas.

Según precisaron, la compra de los artículos de pastelería fue realizada el 17 de noviembre de 2020, antes de que el actual mandatario asumiera el cargo. Fue la Oficina de Recursos Humanos del Despacho presidencial la que solicitó esta adquisición para su personal y no informó a la gestión entrante.

“La Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial solicitó la adquisición de artículos de pastelería a favor de los trabajadores, hijos del personal comprendidos, entre 0 y 12 años, del Despacho Presidencial, de los practicantes y miembros de las FF.AA. y PNP destacados en Palacio de Gobierno”, indicaron.

Respecto de la compra de zapatos para damas y caballeros, la Secretaría del Despacho Presidencial indicó que anualmente otorgan uniformes institucionales a los trabajadores de los regímenes laborales de decretos legislativos 728 y 276, en cumplimiento de un laudo arbitral de diciembre de 2012.

Órdenes de servicio

Las adquisiciones fueron denunciadas por el portal Sucesos, desde donde compartieron órdenes de servicio del portal de Transparencia del Despacho Presidencial, que daba cuenta de la compra de tortas y cupcakes por un valor de 31 419 soles, mientras que para la compra de calzado para hombres y mujeres se desembolsó 3 470 soles.

También hay órdenes de servicio por recordatorios de mármol y vidrio por S/ 17 020, equipos de audios para la oficina de comunicaciones por un valor de S/ 34 037.44, alquiler de fotocopiadoras por más de S/ 14 000 y siete especialistas en comunicación por aproximadamente de S/ 50 000.

Al respecto, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó que no tenía conocimiento sobre estas adquisiciones realizadas en Palacio de Gobierno.

"No tengo idea de los cupcakes y menos de los zapatos, todos los zapatos que tengo me los he comprado mucho antes de entrar a la PCM, si se refieren a una denuncia de mi despacho, es lo único que podría decir", sostuvo.