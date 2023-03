Walter Albán sobre modificaciones en Sunedu: “Nunca esperé del ministro de Educación una decisión como esta"

Walter Albán, exdefensor del Pueblo, expresó sus críticas por lo que viene sucediendo en la recomposición del consejo directivo de la Sunedu y señaló que ya se presentó una acción de inconstitucionalidad por parte del Foro Educación ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley 31520, la llamada contrarreforma universitaria.

"No es aceptable esta mala práctica de anunciar una decisión de tanta complejidad y trascendencia sin tener una sentencia a la vista. No tenemos un texto donde veamos en qué pretendieron fundar esta medida", manifestó Albán en el programa Todo se Sabe de RPP.

Albán cuestionó que desde el Poder Ejecutivo se haya puesto a una persona en la Sunedu que tiene cuestionamientos como seguir vinculado a una universidad y que además se instalara el nuevo consejo directivo solo con cuatro de sus siete miembros.

"Me da vergüenza ver cómo el Ministerio de Educación y al Poder Ejecutivo nombran como representante del sector a una persona que sale de la San Martín de Porres. Nunca esperé del ministro una decisión como esta", añadió.

El también exministro del Interior reconoció que es difícil que el Tribunal Constitucional les dé la razón, pero espera que los magistrados den argumentos claros sobre sus decisiones.

"De acuerdo con el código procesal constitucional tiene que ser admitida (la acción de inconstitucionalidad) porque lo que han discutido es un asunto distinto. Los congresistas plantearon también argumentos débiles, pero los más fuertes que tienen que ver con una decisión anterior del TC del año 2010 que le ordenó al Estado peruano adoptar medidas para garantizar que la supervisión fuera independiente, imparcial, que no hubiera injerencia de las universidades. Sobre eso no han dicho nada. No tenemos ninguna expectativa de que puedan darnos la razón, pero queremos obligarlos a que den fundamentos a que traten de lavar la cara para decir algo que pueda sustentar lo absurdo de lo que han resuelto", recalcó.

Por último, reiteró su molestia con lo que considera un atropello hacia la Sunedu pues se está perjudicando a la institución.

"Esto es un atropello inaceptable. Como hay tantos problemas en el país y estamos todo el rato discutiendo diferentes cosas se aprovechan de esta situación para hacer lo que les da la gana. Esto me parece indigno y creo que esto debiera motivar una forma de organizarse en la sociedad civil para impedir para que estas arbitrariedades continúen", manifestó.

¿Qué plantea la acción de inconstitucionalidad?

La iniciativa, que incluye la firma de 9 853 ciudadanos, solicita una nueva audiencia en el TC para que se discuta la relación de la mencionada ley "con las directrices que estableció" el propio tribunal en el 2010 respecto a las reformas necesarias en la educación superior universitaria del país.

El abogado César Azabache indicó que la ley orgánica del Tribunal Constitucional "permite volver a presentar demandas sobre temas que el tribunal ya ha resuelto" si estas contienen un enfoque distinto o referencias no consideradas de otras sentencias.

Al respecto, señaló que integrantes del TC se han limitado a hacer "una comparación textual entre la ley de la contra reforma (universitaria) y el texto de la Constitución" y a partir de ello concluir que la Carta Magna no contradice o prohíbe a la nueva ley aprobada (31520).