Exviceministra denuncia que Sutran se ha convertido en una "agencia de empleo" para personas cercanas a Palacio de Gobierno, según Punto Final

Sutran | Fuente: Andina

Una exviceministra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y actuales funcionarios públicos denuncian que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) se ha convertido en una agencia de empleos donde los beneficiarios de Chota (Cajamarca) y cercanos a la cúpula del Gobierno de Pedro Castillo, según el programa Punto Final.



A finales del 2021, Fabiola Caballero fue nombrada como viceministra de Transportes y encargada de la Sutran, ya en funciones se dio cuenta que la citada institución técnica parecía una "agencia de empleo" para "cajamarquinos, chotanos, o amigos de Palacio".

"Se me acercaron a mi oficina trayendo varios currículum de los reemplazantes para la Sutran, eran decenas de currículum (...) todos los cargos de confianza para de un plomazo sacar a toda la gente", indicó.

Fabiola Caballero afirma que renunció en febrero del 2022 ante la presión de todos estos pedidos, mientras los curriculum abarrotaron la Oficina de Recursos Humanos de la Sutran.

"Querían aprovechar la oportunidad para decir, 'bueno, lo queremos hacer ahorita y ya'. Dije 'no, esto no lo voy a hacer'. No cedí a esas presiones (...) ellos indicaban que estos pedidos venían de Palacio y que, obviamente, estas eran personas recomendadas de Palacio", dijo.

Más versiones

Un supuesto trabajador actual de Sutran, identificado como "Felipe", informó que en Sutran están siendo contratados profesores que no cumplen con los perfiles, por lo que es necesario la intervención de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

"Gerentes que se ufanan de conocer a la primera dama, la esposa del presidente, para tomar y hacer lo que venga en gana dentro de Sutran", afirmó a Punto Final.



"Porque tengo un contacto que es directamente la primera dama o el presidente, yo ya tengo un trabajo", relató al programa periodístico otra supuesta trabajadora actual de Sutran, identificada como "Norma".

Casos

Punto Final reveló que el nuevo jefe de Administración en la Sutran es Jorge Herrera Clavo, un bachiller chotano en Educación en Ciencias Sociales y con experiencia laboral en varias instituciones de esa ciudad cajamarquina. Según su hoja de vida, recién se encuentra estudiando Administración en la Universidad Señor de Sipán

El programa también informó del caso del nuevo gerente de Estudios y Normas de Sutran, Arsenio Barboza Herrera, también oriundo de Chota. De acuerdo con su currículum, el funcionario trabajó como gerente en la Municipalidad Distrital de Anguia entre mayo y julio del 2020.



Otro ejemplo es el caso de Amelia Gálvez Saldaña, gerenta de Prevención de Sutran, una ciudadana chotana quien alude ser la vecina directa de la primera dama Lilia Paredes. En un video de Punto Final se observa cómo una trabajadora de la Superintendencia habría modificado el CV de la citada funcionaria, cambiando su experiencia laboral al colocar una empresa donde ella es la gerente general.

