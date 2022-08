Bruno Pacheco deberá rendir su declaración el 3 de agosto ante la Fiscalía por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas y la PNP

Bruno Pacheco | Fuente: Andina

El exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, deberá rendir este miércoles 3 de agosto su declaración como parte de la investigación preliminar que se le sigue junto al jefe del Estado, Pedro Castillo, por una presunta injerencia de su gobierno en el proceso de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en el 2021

Así lo dispuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien investiga al mandatario; al exministro de Defensa, Walter Ayala; a Bruno Pacheco y a los que resulten responsables por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado a raíz de este caso.

Bruno Pacheco se encuentra en la actualidad bajo orden de detención domiciliaria dictada por el juez Manuel Chuyo Zavaleta.

Esto luego de que último 25 de julio se pusiera a disposición del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder y se acogiera a la figura jurídica de la colaboración eficaz.

Citación a Pedro Castillo

Al respecto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, citó al jefe del Estado para día jueves 4 de agosto para que rinda su declaración indagatoria en esta investigación preliminar, aunque su defensa legal informó que está evaluando si el presidente Pedro Castillo acude a la sede principal del Ministerio Público en el centro de Lima para esta diligencia o bien solicitan a la titular del Ministerio Público que acuda con su personal a Palacio de Gobierno para este interrogatorio en atención a las prerrogativas que tiene como presidente de la República.

"Hay dos fechas. Se ha previsto una primera declaración para el 4 de agosto y una segunda, para el caso de encubrimiento, el 9 de agosto. Ambas son por la mañana", afirmó el abogado Benji Espinoza, defensa legal del presidente Pedro Castillo.

