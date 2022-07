La reunión se llevó a cabo en Palacio de Gobierno | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió este martes con la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), Rebeca Grynspan. Tras el encuentro, la funcionaria aseguró que nuestro país tiene condiciones de fortaleza y resiliencia para poder superar las crisis que afectan al mundo, como la de alimentos, el alto precio de fertilizantes y el costo de la energía.

Grynspan sostuvo que su institución identificó a un total de 94 países considerados como los que tendrán "una exposición severa" frente a la crisis de alimentos, el alto precio de la energía y de financiamiento, donde no se encuentra nuestra nación.

"El Perú no está en una situación como muchos otros países, que están a punto de no pagar su deuda, el Perú no tiene un endeudamiento muy alto, sino que tiene condiciones de mayor fortaleza, de mayor resiliencia", manifestó en declaraciones que recoge la agencia Andina.

Rebeca Grynspan precisó que el país sí está siendo afectado por el tema de los altos precios de los alimentos y de los precios de energía, así como el problema de los fertilizantes ocasionado por la guerra en Ucrania, pero tiene fortalezas como ser un exportador de alimentos, siendo que sus ventas "van muy bien y han crecido durante este cuatrimestre".

El jefe de Estado, @PedroCastilloTe, se reunió con la secretaria general de la @UNCTAD, @RGrynspan, en Palacio de Gobierno. Este encuentro permitió fortalecer la relación de cooperación técnica entre el Perú y esta instancia de las Naciones Unidas. #SiempreConElPueblo pic.twitter.com/PuRYBHxhky — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 12, 2022

Por su parte, el titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, resaltó que la reunión con la UNCTAD intensificará las actividades de cooperación técnica con el Perú.

"La visita oficial de la señora Rebeca Grynspan es especialmente significativa porque permitirá intensificar las actividades de cooperación técnica con el Perú y contribuir a la reactivación económica como respuesta a la crisis generada por la pandemia de la covid-19", declaró.

Rebeca Grynspan también participó de la firma de una carta de intención para oficializar el lanzamiento e implementación del programa "Evaluación Internacional del Comercio Electrónico" en Perú.

AgroRural inicia proceso internacional para la compra de fertilizantes

El Gobierno lanzó un nuevo proceso internacional para la adquisición del fertilizante nitrogenado urea de uso agrícola, el cuál se llevará a cabo de acuerdo a un Decreto de Urgencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, informó AgroRural.

A través de un comunicado, detallaron que son 65 587 toneladas que el proveedor o los proveedores seleccionados deberán entregar en dos partes, la primera entrega será de 41 372 toneladas y la segunda de 24 215 toneladas, con el fin de dotar de urea a los productores empadronados, como parte de la estrategia para garantizar la campaña agrícola 2022-2023.