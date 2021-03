Mazzetti niega que Sagasti haya aprobado la vacunación de Astete | Fuente: Andina

Luego que la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete asegurara que se vacunó "en un acto público y con la anuencia del presidente (Francisco) Sagasti", la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, negó conocer de ello.

"(Quiero) dejar claro que el día en que nos hemos reunido en Palacio, y posteriormente lo que menciona la doctora Elizabeth (Astete), me temo que de eso no tengo recuerdo", sostuvo en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

"No tengo ningún recuerdo donde el presidente haya asentido cosa semejante. Lo que tengo grabado en mi mente es el rostro que puso el presidente cuando yo le informé que me había vacunado y eso es algo que me va acompañar toda la vida", recalcó Mazzetti.

"Me temo que en esa parte de la conversación o no he estado o no he tenido conocimiento de esa parte de la conversación. Me temo que tengo que dejarlo claro. Si tuviera recuerdo de eso, inmediatamente lo diría, porque sé que he estado bajo juramento de la Comisión", aseveró la exministra.

La excanciller pidió perdón por haber recibido la primera dosis de la vacuna de Sinopharm; sin embargo, sostuvo que lo hizo con la aprobación del jefe de Estado.



"Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular, en un acto público, a plena luz del día, y con la anuencia del presidente Sagasti, soy consciente del error que cometí y de sus consecuencias negativas a nivel personal e instituciona", declaró.

Asimismo, rechazó "de manera categórica" las acusaciones de haber favorecido a Sinopharm o a otros laboratorios a cambio de recibir una dosis.

"Quiero aclarar que es totalmente falso que yo haya recibido la vacuna para favorecer a Sinopharm, lo descarto categóricamente. Mi vacunación no tuvo que ver con el proceso de negociación ni con beneficios indebidos a esa empresa, como se me viene imputado falsamente, lo que se podrá comprobar en las investigaciones", precisó



