Vicecanciller boliviano rechazó expresiones de Boluarte sobre que Bolivia es "un país fallido": "Son inadmisibles"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia rechazó este martes las expresiones vertidas por la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien ayer, durante su mensaje presidencial ante el Congreso, calificó a dicha nación vecina como un "país fallido".

La jefa de Estado emitió dichas declaraciones cuando se refería a un posible destino del Perú si es que, según sus propias palabras, ella no asumía la Presidencia. En ese sentido, consideró que nuestra patria hubiera ido "camino" a convertise "en un país fallido, como Cuba, Bolivia y Venezuela".

"Muchos me critican por haber elegido el deber constitucional de preservar la democracia, la libertad, la propiedad, el respeto a los derechos humanos y de las instituciones democráticas. Sin embargo, pregunto, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera asumido el gobierno y no hubiera actuado, actuando con absoluto respeto al orden democrático y a la institucionalidad?", inquirió.

"El país estaría sumido en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias: elecciones en medio de la violencia y un poder autoritario e improvisado para supuestamente elaborar una nueva constitución, pretexto de los que son traidores a la patria; un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, Bolivia y Venezuela", agregó.

Declaraciones "son totalmente inadmisibles"

Al respecto, el vicecanciller boliviano Elmer Catarina convocó a una conferencia de prensa en la que indicó que dichas expresiones eran "inadmisibles" y señaló que esto ya fue comunicado al Encargado de Negocios del Perú en Bolivia, con quien se reunió esta mañana.

"[Manifestamos] nuestro enérgico rechazo como Gobierno boliviano a las declaraciones de la presidenta del Perú Dina Boluarte. En ese sentido, hoy por la mañana hemos convocado al Encargado de Negocios del Perú para manifestarle este rechazo porque, en el 204° aniversario de la Independencia del Perú, lamentablemente, hubo una declaración emitida por la presidenta Dina Boluarte sobre Bolivia, en ocasión de su mensaje a su nación, y nosotros rechazamos dichas declaraciones porque, para nosotros, son totalmente inadmisibles", indicó.

Además, anunció que su Gobierno ha convocado a la Encargada de Negocios de Bolivia en Perú para que dé un informe de la situación a la canciller Celinda Sosa.

"Estamos convocando a la Encargada de Negocios de Bolivia en Perú. Ella vendrá a darnos un informe [en] detalle sobre la situación porque, obviamente, este tipo de declaraciones no podemos aceptarlas", sostuvo.



En otro momento, indicó que lo dicho por Boluarte es "totalmente sorpresivo", considerando las relaciones diplomáticas de ambas naciones que comparten acuerdos en la región.

"Somos dos países hermanos que hemos estado manteniendo un diálogo fructífero, hemos construido una agenda técnica altamente positiva para un tratamiento en sentido económico-comercial, sobre nuestros límites y fronteras, aguas internacionales y otros temas, inclusive [...] compartimos el lago Titicaca. Por lo tanto, para nosotros es totalmente sorpresivo y nos llama poderosamente la atención", expresó.

"Con el hermano país del Perú, con el hermano pueblo del Perú, compartimos una historia. Estamos por cumplir 199 años de nuestras relaciones diplomáticas […] En ese sentido, hay una agenda, inclusive, de confraternidad, de integración y de fortalecimiento en la integración regional. Somos miembros de la CAN y compartimos una agenda de interés común, además somos miembros del Consenso de Brasilia, de la CELAC", puntualizó.