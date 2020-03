Vicente Zeballos en conferencia de prensa. | Fuente: PCM Flickr

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aseguró este miércoles que los titulares de todos los sectores tienen la confianza del presidente Martín Vizcarra. Ello tras las denuncias periodísticas a los ministros de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, y de la Producción, Rocío Barrios, ambos investigados por el Ministerio Público.

En una conferencia de prensa, señaló que ambos "continúan en sus funciones". "Como todos los 18 ministros, gozamos de la confianza del presidente y (estamos) comprometidos en un trabajo por un desarrollo sostenible y responsable en beneficio de nuestro país", añadió.

El titular de la PCM afirmó que se les pidió las explicaciones correspondientes y que estas fueron presentadas tanto ante él como ante el jefe de Estado. Asimismo, refirió que ratifican su premisa de "lucha frontal contra la corrupción" y negó que esta se haya puesto en tela de juicio por estas denuncias.

Al ser consultado si él o el presidente sabían sobre estas denuncias, señaló que la ministra Rocío Barrios dio cuenta del tema en su momento y "manifestó que no tenía mayor sostenibilidad legal, lo cual ha sido ratificado también en sus descargos posteriores".

Sobre el caso del ministro Carlos Lozada, investigado por presuntas irregularidades en la concesión de obras en la carretera Cecca-Mazocruz-Puno, Zeballos indicó que las principales observaciones hechas a la empresa ganadora de la licitación, Constructora San José (que no tuviera RUC, que no tuviera código de cuenta interbancario y que no tuviera domicilio en el país) se encuentran permitidas por la norma de contrataciones.

Comentó, además, que no está prohibido legalmente que la empresa participara inicialmente con su matriz española y que luego su filial ejecutase la obra. No obstante, sostuvo que el ministro tiene la oportunidad de aclarar estos temas ante la ciudadanía y el poder Judicial.

Asimismo, acotó que fue la empresa perdedora de la licitación la que impugnó el proceso ante la Comisión Especial y ante el Órgano de Control Institucional (OCI) del MEF. Al no lograr sus objetivos, dicha corporación acudió a una medida cautelar y luego a una denuncia ante el Ministerio Público (MP). Así, el premier descartó que el MP haya iniciado una investigación de oficio.

"Nos cuesta mucho construir como gobierno y nos cuesta mucho avanzar, y qué extraña coincidencia que esta empresa forma parte del llamado Club de la Construcción, que está en grave entredicho en nuestro país", puntualizó.