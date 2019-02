El mandatario dijo que no hay "alcaldes de segunda". | Fuente: RPP

El presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó este martes que su Gobierno incrementará los sueldos de los alcaldes de las zonas más alejadas del país que actualmente tengan remuneraciones muy bajas.

Según explicó, en el país todos los alcaldes tienen las mismas responsabilidades, por lo que no deben existir quienes ganen más o menos, ni alcaldes de “segunda clase”.

“Aquí hay un tema claro, nosotros creemos que así como no hay peruanos de segunda, también creemos que no hay alcaldes de segunda (…) Yo me preocupo por los alcaldes de las poblaciones más alejadas del Perú”, dijo el mandatario.

Beneficiados

Vizcarra también comentó que su propuesta para el incremento de sueldos no se entendió en un primer momento y precisó que esta medida no aplica para los alcaldes que tengan sueldos elevados.

“Los alcaldes de los sitios más alejados tienen la responsabilidad de sacar de la pobreza a los más pobres del Perú y a ellos queremos darle la responsabilidad queremos exigirle que cumplan con su pueblo con 1,200, 1,300, 1,500 soles mensuales. Son a ellos los que me refiero”.

“Si el alcalde de San Isidro, si el alcalde de Santiago de Surco, si el alcalde de La Molina o de Miraflores en Lima están satisfechos con sus sueldos, muy bien, porque ganan 8,000, 9,000, 10,000 soles mensuales, está muy bien por ellos”, comentó.