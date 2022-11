Vladimir Cerrón es fundador del partido que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dijo sentirse "decepcionado en parte" del presidente Pedro Castillo, quien llegó a Palacio de Gobierno con este partido y aseguró que le ha expresado al jefe de Estado la postura de su agrupación política en las oportunidades que se han reunido. Además, culpó de esto "al ingreso de personas con otros intereses".

"En gran parte me siento decepcionado porque no se ha puesto en marcha lo que se le ha prometido al pueblo en las plazas, en los mítines, en las calles y en las redes sociales. Yo creo que, si no logramos hacer por lo menos algo de lo que se ha prometido, nos convertimos en una estafa electoral y eso definitivamente no debe ser", indicó en entrevista con Canal N.

"No porque el partido haya llevado a un presidente que quizás no pueda o no tenga las condiciones de cumplir, o no tome la decisión política, el partido tiene que mantenerse callado. Yo diría que el presidente, al haberse apartado del partido, que era el principal sostén programático y político, pierde un cimiento muy importante y una brújula", agregó.

En diálogo con Canal N, el exgobernador regional lamentó que el presidente Pedro Castillo se haya "apartado" del partido al no haber seguido la línea política de esta agrupación política y haber sumado al Poder Ejecutivo a personajes que tenían "otros intereses". En esa línea, aseguró que la designación de los nuevos ministros le causó "sorpresa".

Sobre la actuación de los ministros, Vladimir Cerrón opinó que la presencia de Aníbal Torres en la Presidencia del Consejo de Ministros no es positiva debido a que ha protagonizado varios "exabruptos" y a que ha alejado a Pedro Castillo de las bases sociales. Además, extendió su crítica a otros representantes del Poder Ejecutivo.

"(Sobre Alejandro Salas y Félix Chero) Más bien están haciendo un trabajo de escuderos del presidente. En alguna medida sí (es eficaz), pero también no es tan bueno que se dediquen a tiempo completo a eso, sino que den resultados en sus carteras. Pueden defender al presidente, pero en sus carteras deben tener una conducción palpable y eso no se ve", indicó.

En otro momento, el fundador de Perú Libre comentó que la reciente renuncia del congresista Guido Bellido a este partido fue comunicada con anticipación; no obstante, señaló que en el tramo final de su permanencia en la bancada su actitud no fue del todo "leal" al recordar algunas conductas "que lo iban alejando paulatinamente de las decisiones unánimes".

"Yo creo que cuando Guido Bellido manifiesta que ha cumplido su ciclo es porque se percata de que ya no tiene el consenso mayoritario en la bancada. (Guido Bellido) anhelaba, por ejemplo, ser vocero de la bancada en algún momento y anheló ser presidente del Congreso, incluso frente a todas esas circunstancias la bancada fue leal y lo apoyó", apuntó.

Guido Bellido podría respaldar la vacancia

Recientemente, el congresista Guido Bellido comunicó su renuncia a Perú Libre, partido del cual formó parte desde el 2015. El ahora legislador no agrupado se excusó señalando que, en adelante, buscará aportar "a un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural".

En entrevista con RPP, dijo que, por el momento, no buscará adherirse a otra bancada, aunque dejó abierta esta posibilidad en el futuro "si se dan las condiciones". Además, sostuvo que Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, ya conocía su intención de dar un paso al costado; no obstante, precisó que su relación era únicamente de carácter "político".

En otro momento, el parlamentario señaló que sus próximos proyectos políticos incluyen un "voluntariado de lucha contra la corrupción", problema que, a su juicio, afecta a todos los niveles del Estado. Al ser consultado sobre la posible existencia de casos de corrupción al interior del gobierno de Pedro Castillo, el congresista respondió afirmativamente.

"Por supuesto (que hay corrupción). La corrupción está al margen de un presidente, de un ministerio. Uno no necesariamente va a saber las cosas que están ocurriendo. Para eso es importante la acción ciudadana para estar auscultando cada proceso y hay que utilizar la lucha contra la corrupción como una herramienta de desarrollo", anotó.

Además, Guido Bellido dejó abierta la posibilidad de apoyar la moción de vacancia presidencial en caso de corroboren casos de corrupción. "Si esto es fehaciente (denuncias), demostrado que el presidente Pedro Castillo ha participado y ha sido parte, definitivamente no solo yo (votará a favor), sino todos los congresistas", aseguró.

