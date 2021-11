El aún ministro de Defensa, Walter Ayala. | Fuente: MINDEF

Pese a que presentó su renuncia “irrevocable” al cargo de ministro de Defensa, Walter Ayala llegó este lunes a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo. En conversación con la prensa, afirmó que hasta que renuncia no sea aceptada por el mandatario, permanece en su cargo.

“Yo sigo siendo el ministro mientras no se me acepte la renuncia, mientras no haya relevo en el cargo. No se trata de Ayala, no se trata de un nombre, se trata de que no dejan gobernar, no lo dejan trabajar al presidente. Yo he dejado el cargo porque están yendo contra el presidente, yo soy el responsable político y lo asumo”, dijo.



Ayala justificó que su salida se produjo debido a que considera que “no hay garantías” a un día de su citada interpelación en el Pleno del Parlamento. Afirmó que se siente “cómodo” en el Gobierno, pero “incómodo” con el Parlamento.



'Circo romano'

“[Sobre la interpelación] No tengo garantías, no voy a ir a un circo romano a que me coman los leones, los señores no entienden, he explicad detalladamente, ellos dicen que no es un tema legal, sino político”, agregó.



Ayala Gonzáles fue consultado por la visita a Palacio de Gobierno el último fin de semana. Según consta en la página de Transparencia, Walter Ayala mantuvo una reunión con el secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, durante casi 3 horas.



“Ayer vine a hablar al presidente, coincidí con Pacheco, pero no me reuní con él, lo que hemos conversado son cosas genéricas. El día de ayer yo he venido para conversar con el presidente”, dijo Ayala.



El pasado lunes, Walter Ayala puso su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo, quien luego le ratificó su confianza. El ministro es cuestionado por las supuestas injerencias del Gobierno para promover a una lista de oficiales, entre ellos los coronales EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.



PODCAST RPP | Decano del Colegio Médico: prohibiciones a no vacunados buscan cuidar la salud de las personas

Miguel Palacios advirtió que todavía faltan las sanciones a las empresas interprovinciales que permitan el viaje de personas mayores de 45 años sin las dos dosis contra la COVID-19.