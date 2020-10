Walter Martos: Moción de vacancia busca colocar un Gobierno permisivo a intereses de algunos congresistas

El jefe del Gabinete Ministerial calificó la moción de vacancia de inconstitucional. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

El jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos, indicó la noche de este domingo que la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, que impulsa la bancada de Unión por el Perú (UPP) en el Congreso tiene el objetivo de colocar un Gobierno permisivo ante los intereses que puedan existir detrás de esa iniciativa.

Según precisó, las recientes comunicaciones de Antauro Humala con UPP respecto de la vacancia muestran que se busca su libertad para que participe en los próximos comicios. Sin embargo, no sería el único interesado, pues dijo que existen congresistas que buscarían prolongar sus periodos y postergar sus procesos judiciales.

“Hay otros intereses de ciertos miembros que tienen procesos judiciales de ver de qué manera se le posterga o de qué manera se le maneja (…) Entonces cuál es el interés de que se le cambien a cinco meses de las elecciones, es justamente colocar un Gobierno que sea permisible para esto”, dijo al dominical Punto Final.

Defensa de la gobernabilidad



Martos también aseguró que su Gabinete no defiende al presidente Martín Vizcarra, sino la Gobernabilidad, debido a que es necesario mantener el trabajo que se está realizando para mitigar la pandemia de la COVID-19 así como la recuperación económica. En esa línea, denunció que el proceso de vacancia es inconstitucional.

“El hecho de que se vaque al presidente, quien quiera que sea, está rompiendo la gobernabilidad del país. En una situación tan crítica en medio de una pandemia, donde estamos haciendo todos los esfuerzos para reactivarnos económicamente sería un grave problema que se vaque al presidente, nosotros estamos defendiendo eso”, sostuvo.

Sobre papel de Manuel Merino

Respecto del papel que estaría desempeñando el presidente del Congreso, Manuel Merino, ante este escenario, el titular del Consejo de Ministros indicó que él sería quien responda con sus actos. Sin embargo, dijo que siempre ha mantenido una buena relación con él y han llegado a varios consensos.

“Creo que él como buen demócrata que me ha manifestado que es, tiene que hacer respetar la Constitución y la Constitución no puede interpretarse en forma arbitraria y si él realmente es un demócrata no solamente con palabras sino con hechos”, manifestó.

