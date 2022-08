Wilbert Rozas jura como ministro del Ambiente | Fuente: Editora Peru

El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento este miércoles a Wilbert Rozas como nuevo como titular del Ministerio del Ambiente, en reemplazo de Modesto Montoya.

Wilbert Rozas, agrónomo por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ha sido anteriormente congresista del Frente Amplio, durante el periodo 2016 – 2019. Durante ese etapa fue presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (2018).

El hoy ministro del Ambiente también ha sido alcalde del distrito cusqueño de Limatambo (1993 – 2002) y de la provincia de Anta (2003 – 2010), también de la región Cusco.

Wilbert Rozas también fue presidente y fundador de la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE), presidente de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas sobre educación (2011).



Además, durante las elecciones regionales del 2010 postuló a la Presidencia Regional del Cusco por el Movimiento Independiente Tierra y Libertad.

Wilbert Rozas reemplaza así a Modesto Montoya en la cartera del Ambiente, luego de que este último presentara su renuncia, según la Resolución Suprema 213-2022-PCM.

Modesto Montoya se desempeñó como ministro del Ambiente desde febrero de este año Wilber Supo, quien fue cuestionado sobre su falta de experiencia para ejercer el cargo.



NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": Una buena alimentación rica en hierro puede prevenir la anemia. El doctor Gustavo Rivara, médico pediatra, explicó que existen dos tipos de hierro, el hemo, que se encuentra en los alimentos de origen animal como las carnes de res, pescado, pollo, que tienen una mejor absorción, y el no hemo, que está en los vegetales. Cuando una persona come carnes, está absorbiendo entre 15 a 30% del hierro. En tanto cuando ingiere vegetales, absorbe entre 5 y 10% de hierro, explicó el pediatra. Los alimentos ricos en hierro de fuente animal son en primer lugar el hígado, luego las carnes rojas, el huevo y la sangresita. Y en los vegetales los más ricos en hierro son las menestras, las espinacas, acelgas y el brócoli y para que el hierro de estos alimentos se absorba mejor, la vitamina C es la mejor aliada como el Camu camu, en primer lugar y todos los cítricos, el kiwi, la fresa, la sandía, el pimiento, tomate. El médico dio como ejemplo comer una carne acompañada de tomate y limón o cebolla y limón para ayudar en la absorción del hierro.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.