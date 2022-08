"Argumentos políticos" con conceptos de seguridad nacional están detrás del no acceso a cámaras de Palacio, dice Andrés Gómez de la Torre

Andrés Gómez de la Torre coincidió que en primer lugar hay que definir lo que es la actuación de la Casa Militar del Presidente de la República en cuanto lo que es la actividad de la residencia y en cuanto lo que es el Despacho Presidencial. | Fuente: Andina

El abogado y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia (Eni-Dini), Andrés Gómez de la Torre, consideró este lunes que "argumentos políticos" que usan conceptos de la seguridad nacional están detrás para no acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad en la residencia presidencial y Palacio de Gobierno por el caso que involucra a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Andrés Gómez de la Torre comentó la decisión del magistrado del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien rechazó el requerimiento de Fiscalía para incautar las grabaciones de las cámaras de seguridad en la residencia presidencial y Palacio de Gobierno para los días 8, 9 y 10 de agosto.

"Hasta ahora no ha sido empleado o aparentemente no está siendo percutado, que es el Decreto Legislativo N° 1218, que es el marco normativo a partir del cual se regula el uso de la cámara de videovigilancia. De repente el problema es tan sencillo y no tan complicado. Pero entiendo yo que tras de eso hay una defensa legal, eventualmente con algunos argumentos políticos, jalonando los conceptos de seguridad nacional y obviamente habría que revisar los términos del 1218 para poder acceder a estos procedimientos de obtener la información de cámaras de videovigilancia", dijo.

En relación a la argumentación de la defensa del presidente Pedro Castillo para no usar videos por razones de seguridad nacional, Andrés Gómez de la Torre recordó que está vigente la ley de Transparencia y de acceso a la información pública del téxto único ordenado de la Ley 27806, donde se especifica qué es información clasificada.

"Coincido que en primer lugar hay que definir lo que es la actuación de la Casa Militar del Presidente de la República en cuanto lo que es la actividad de la residencia y en cuanto lo que es el Despacho Presidencial", señaló.

Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia de la DINI | Fuente: RPP

"Vorágine de hacer pública información de la DINI"

Pero Andrés Gómez de la Torre también advirtió que hace poco tiempo se presentó una "situación muy complicada e inédita" que tendrá un efecto muy fuerte en el manejo de información clasificada.

"Me refiero que hace poco el Tribunal de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que depende del Ministerio de Justicia, ha podido mediante una acción, se percutó una acción, y ha accedido a una nota de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es un hecho inédito, que es la famosa una nota de inteligencia que aparentemente sustentó el voto en el Consejo de Ministros para declarar el estado de emergencia el 5 de abril. Ya estamos en una vorágine de hacer pública información que genera el sistema de inteligencia de la DINI", dijo.

De otro lado, Andrés Gómez de la Torre precisó que no hay evidencia clara que el sistema de inteligencia cubano estaría apoyando al gobierno de Pedro Castillo.

"En general la actividad de inteligencia es una actividad permanente, que esta no tiene que ser oficial, es fundamentalmente encubierta y que con la experiencia que tenemos de la actuación de la DI Cubana, ya no es DGI, sabemos perfectamente que ellos están detrás de unos movimientos internacionales como el Foro de Sao Paulo, la vinculación y ampliación de sus redes con partidos políticos afines al programa del Foro de Sao Paulo, en general del proyecto bolivariano", dijo.



Además, Andrés Gómez de la Torre afirmó que hay una "inestabilidad permanente" del trabajo de inteligencia en el Perú luego 17 jefes de la DINI y de 22 años tras la caída del SIN.



"Es obvio que todo jefe de inteligencia debe tener un solo requisito: ser persona de confianza del presidente. No me vengan con jefes técnicos porque si no veamos todos los fiascos de grandes jefes técnicos de inteligencia durante la guerra siria-norteamericana. El tema está en las estructuras. Entonces, mi temor es que durante estos últimos años se ha perdido poco, pero un buen personal de inteligencia tanto civil como militar en cuanto a preparación y trayectoria", afirmó.



