Abogado de Juan Silva pide peritaje de licitación del Puente Tarata: Si se hace, "él se pone a derecho"

Juan Silva, exministro de Transportes. | Fuente: Andina

Luis Alfredo Yalán, abogado de Juan Silva, el exministro de Transportes prófugo de la justicia, dijo que su defendido espera que la Fiscalía de la Nación conceda un peritaje de la licitación de la obra Puente Tarata III, uno de los casos en los que está implicado, para luego ponerse a disposición de las autoridades.

A su llegada a la sede de la Fiscalía de la Nación, Yalán dijo que Silva desconocía que la mencionada licitación, que lleva su firma, había sido adulterada por los integrantes del comité de selección para la adjudicación de la obra.

Además, descartó que se haya dado un acuerdo irregular entre Silva y el investigado Zamir Villaverde para favorecer a una empresa particular con la obra, puesto que la reunión en la que ambos hablaron de entrega de dinero, según audios difundidos en medios de comunicación, se realizó en una fecha posterior a la concesión de la buena pro.

El abogado dijo que por lo anterior su defendido se encuentra ante la figura del "delito imposible", porque por más que exista la intención de cometerlo no se incurre en él ya que "la licitación ha sido nula [...] nació muerta"

"Recordemos que el dia 13 al 22 de octubre de 2021 se da la famosa licitación [...] y la reunión con el señor Zamir fue el 4 de noviembre, después. Por eso pregunto, el dia 4 de noviembre de que acto de colusión iban a hablar si la licitación habia nacido muerta en octubre", dijo.

Yalán reiteró que espera que la Fiscalía dilucide el caso tras un peritaje, cuya realización tomaría entre 7 a 10 días. "Nada más, haces el peritaje y él (Juan Silva) se pone a derecho", afirmó.



Juan Silva "tiene información valiosa"

El abogado afirmó que Juan SIlva posee "información valiosa" para entregar a la fiscalía y por eso la colaboración eficaz es una de las posibilidades legales que contempla para su defendido.

No obstante, dijo desconocer si tiene información que comprometa al presidente Pedro Castillo con actos de corrupción.

"Tiene varias pruebas, material probatorio, elementos de convicción [...] (pero) no me ha dicho si implican al presidente", comentó a la prensa.

Al respecto, señaló que la primera funcionaria en conocer la información que posee Silva será la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Además, Yalán reconoció que Silva si se reunió con Zamir Villaverde, pese a que el exministro negó conocerlo ante el Congreso y en declaraciones a la prensa. Según interpretó el abogado, conversar o reunirse no significa conocer a una persona.

"Mi defendido dijo que no lo conocía, (pero) lo que debió preguntar es si conversó o no conversó con el señor Zamir; y si ha conversado. Eso en el Congreso no lo supieron interrogar, si ha tenido reuniones", comentó.

El abogado dijo que Juan Silva se encuentra en el Perú, pero no en Lima. Aseguró que se encuentra a buen recaudo, pero "resquebrajado psicológicamente, moralmente".

"El está estable, pero el ser humano no está destinado para vivir en cautiverio", acotó.