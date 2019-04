Erasmo Reyna se acercó a Jorge Barata al final de la diligencia. | Fuente: Foto: Andina

Luego de la primera parte del interrogatorio al exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata, realizada el pasado martes 23, el abogado Erasmo Reyna, quien se desempeñó como defensor legal del expresidente Alan García, se acercó al empresario para hablarle sobre la relación que tuvo con el exmandatario.



RPP Noticias accedió a esta grabación en la que se escucha que Reyna le menciona a Barata el "respeto" que tenía el expresidente hacia él. En la breve conversación el abogado insiste en que el expresidente "nunca le pidió algún favor", algo que es confirmado por el empresario.



Reyna, quien estuvo presente en el interrogatorio en su condición de representante legal del Partido Aprista, se acercó a Jorge Barata luego de que este confirmara ante los fiscales peruanos presentes en la sede de la Procuraduría de Curitiba que la constructora aportó dinero a la campaña de Alan García en el 2006.

Tras esto Reyna se retiró de la sede de la Procuraduría brasilera y ya en los exteriores declaró a la prensa que Jorge Barata no reveló que Alan García le haya solicitado algún aporte de campaña o que haya conversado con él sobre alguna irregularidad.

"Podemos concluir que nada ilícito hubo en el comportamiento del expresidente, que él en absoluto supo de estos presuntos aportes, que él jamás habló ninguna irregularidad con el señor Barata", señaló el abogado tras la primera parte del interrogatorio.

La conversación entre Reyna y Barata

ER: Señor Barata, el señor García le tenía mucho respeto a usted.

Barata: ¿Perdón?

ER: El doctor García le tenía mucho respeto.

Barata: Y yo a él, y yo a él. Respeto y admiración.

ER: Es una pena lo que ha pasado con él, usted sabe que él nunca le pidió algún favor.

Barata: Yo sé.

ER: Nunca le pidió ningún favor. Él es una víctima de todo esto.

Barata: Yo sé.

ER: Soy su amigo de él, soy su hermano, soy su abogado. Una pena señor. Espero que hable usted con la verdad.

Barata: Y ese es mi compromiso. Mi compromiso con la verdad. Y él sabe de eso. Él nunca me pidió nada. Y eso es lo que voy a decir.

ER: Listo señor, le agradezco, gracias. Estoy aguantando mi dolor en el proceso. Se mató. He llegado a su casa, me he encontrado con un charco de sangre. Lo he visto en los últimos minutos de su vida. Era como un hermano mayor para mí.

Barata: Yo lo entiendo porque sabiendo lo que hizo llegó a este punto.

ER: No quería que lo vieran como querían verlo señor, esposado.

Barata: El más que nadie sabía de eso.

ER: Él nunca le pidió ningún favor.

Barata: Nunca me pidió, nunca me pidió, nunca lo pidió.

Rafael Vela confirma incidente con Erasmo Reyna. | Fuente: RPP Noticias

Rafael Vela confirma que ocurrió "un incidente"

Esta mañana, luego de un nuevo interrogatorio a Jorge Barata, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, confirmó que este "incidente", sobre el cual evitó dar mayores detalles, quedó registrada en el acta del día.

"El fiscal José Domingo Pérez expuso esta situación durante la audiencia y Barata reconoció el incidente. Eso forma parte de las evaluaciones que son siempre interesantes para el trabajo que realiza el fiscal", señaló.

Asimismo, señaló que la decisión de que Erasmo Reyna, en su condición de abogado del expresidente Alan García, no participe en el interrogatorio de este martes fue tomada por la Procuraduría Federal de Curitiba y no por el Ministerio Público peruano.

"Alan García no puede ser objeto de una sanción penal y, como tal, el señor Reyna no puede participar activamente. Lo hizo ayer como interconsulta del Partido Aprista, investigado en esa carpeta. En este caso, no había forma alguna de que la Procuraduría Federal resuelva que el doctor Erasmo Reyna participe en la diligencia", dijo.

Nuevas revelaciones sobre el Partido Aprista



En el segundo día de interrogatorio, el exjefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró a los fiscales peruanos que el expresidente Alan García conocía de los sobornos pagados por la constructora brasileña durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001 - 2006) para la adjudicación de las obras de la carretera Interoceánica Sur, y que pese a ello permitió que la empresa siga operando en el país.

Según fuentes de RPP Noticias, Barata también reveló que hizo pagos por tres millones de dólares a Luis Nava, secretario de Alan García durante el segundo gobierno del líder aprista (2006-2011). De acuerdo a esta información, el exejecutivo de Odebrecht indicó que los pagos durante el gobierno de García se hicieron para que el proyecto de la carretera Interoceánica siguiera adelante y que entonces Nava era un personaje muy influyente debido a su cargo en Palacio de Gobierno.

El exejecutivo de Odebrech puntualizó además que hablar con Luis Nava era como hablar con Alan García. También confirmó que el codinome (sobrenombre) de Nava era 'Chalan', como aparece en documentos de la caja 2 (dinero para pago de sobornos) de la constructora brasileña revelados por IDL Reporteros.