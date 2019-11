Alejandro Toledo: Juez evalúa si el expresidente continuará junto a un abogado público

Alejandro Toledo | Fuente: Flickr

Este jueves a las 12:30 p.m., el juez del distrito Norte de California, Thomas Hixson, evaluará si el expresidente Alejandro Toledo puede continuar su proceso con un abogado público o si deberá comenzar a pagar uno privado.

Esto sucede luego de que Toledo asegurara no tener los fondos suficientes para financiar su defensa, y que su esposa Eliane Karp afirmara que no cuenta con dinero en sus cuentas para pagarle a un abogado.

Mientras tanto, la fiscal a cargo de su proceso de extradición, Elise LaPunzina, indicó que quien registra tener el dinero para contratar a un abogado es su esposa. Anteriormente, en octubre de este año, la fiscal ya había solicitado al juez Hixson retirarle a Toledo el beneficio de contar con un abogado público pagado por el Estado, bajo la premisa de que Karp cuenta con más de un millón de dólares en sus cuentas en Estados Unidos.

La defensa del expresidente, sin embargo, ha revelado que Karp “no ha expresado el deseo de pagar” por el abogado de su esposo, por lo que el monto que posea en sus cuentas sería irrelevante en este proceso.

“Los bienes de una esposa no son relevantes a menos que ella indicase su ‘voluntad de pagar por todos o parte de los costos de un abogado’. La señora Karp no está obligada a usar sus bienes para pagarle un abogado a su esposo y no ha expresado el deseo de hacerlo. [...] El hecho de que ella en ocasiones pueda haber transferido parte de sus fondos a su cuenta [la de Toledo], o viceversa, no indica que haya acceso conjunto a los bienes [de cada uno]”, se lee en un oficio enviado por la defensa del exlíder de Perú Posible.

La fiscal LaPunzina no está de acuerdo con esto, y ha explicado en un documento enviado a la Corte del Distrito Norte de California que el dinero de la esposa de Toledo sí es relevante en este caso.

“Los fondos disponibles en las cuentas de Karp y su uso previo para pagar por el abogado de Toledo [al inicio de su proceso, el expresidente sí pagaba por su defensa] demuestran como mínimo su voluntad y capacidad para abonar por la defensa de su esposo o, en todo caso, el acceso de Toledo a esos fondos”, indicó.

La Fiscalía también indicó que parte del dinero que posee Eliane Karp ha sido transferido a su cuenta por su madre. “Toledo mismo ha afirmado que su suegra les dio dinero para ayudarlos a cubrir sus gastos del día a día”, especificó LaPunzina.

En último lugar, es necesario indicar que la liberación bajo fianza de Toledo ya quedado en suspenso desde el pasado mes de octubre, cuando el juez Vince Chhabria pospuso la decisión programada en un inicio para el 29 de octubre. Será la audiencia en última instancia, el 13 de noviembre, la que determinará si el expresidente podrá enfrentar su proceso de extradición en libertad.