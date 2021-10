Poder Judicial rechaza pedido de empresario | Fuente: Foto: Andina

El juez Richard Concepción Carhuancho rechazó la recusación del empresario José Castillo Dibós para que se aparte del proceso penal que se le sigue junto al expresidente Alejandro Toledo por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, vinculado a Odebrecht.

La defensa legal de Castillo Dibós atribuyó al magistrado una presunta perdida de imparcialidad al haber dictado prisión preventiva contra Avraham Dan On, ex jefe de seguridad de Alejandro Toledo cuando el caso está próximo a ingresar a la etapa de control de la acusación fiscal y por señalar que hay sospecha fuerte en contra del empresario por el presunto delito de colusión al resolver un recurso que presentó para que se le archive dicho cargo que pesa en su contra.

No obstante, el juez Concepción Carhuancho determinó no aceptar esta recusación al sostener que sus argumentos no constituyen motivos graves que afecten la imparcialidad que debe tener todo magistrado.

El juez Concepción Carhuancho dispuso remitir esta recusación a La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional para que lo evalúe y emita una decisión final al respecto.



