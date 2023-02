Betssy Chávez ha negado en el Congreso su participación en el intento del golpe de Estado | Fuente: Andina

El Ministerio Público ha recopilado más pruebas contra la exprimera ministra, Betssy Chávez. Esto luego de que una testigo informara a la Fiscalía que presenció el golpe de Estado que intentó el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

Según la testigo, Chávez le aseguró que elaboraría un decreto supremo tras el golpe, que consistía en disolver el Congreso, instaurar un gobierno de excepción y reestructurar el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, según un reportaje el dominical Panorama.

“(Betssy Chávez) me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto cuándo y ella me dice: ‘Ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’”, señaló en su presentación en la Fiscalía.

La testigo también contó que la misma Chávez abrazó a Pedro Castillo luego de que este diera el mensaje a la Nación y luego hizo lo mismo Aníbal Torres. Sin embargo, Chávez afirmó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que “desconocía totalmente” el contenido del mensaje y que se enteró del golpe de Estado por televisión.

En otra parte del reportaje también se menciona el testimonio de la periodista de TV Perú enviada a Palacio. Ella misma le preguntó a Chávez si el mensaje a la Nación podía ser grabado, pero ella respondió que necesariamente debía ser transmitido en vivo.

Pedro Castillo citado por caso Anguía

El expresidente Pedro Castillo deberá rendir este lunes 20 de febrero su declaración en calidad de testigo dentro de la investigación preparatoria que se le sigue a su esposa Lilia Paredes y otras personas por el denominado caso Anguía.

El fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder, dispuso que esta diligencia “reservada” se lleve a cabo desde las 9:00 a. m. en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en Ate, donde el exmandatario cumple 18 meses de prisión preventiva por el frustrado golpe de Estado que protagonizo el pasado 7 de diciembre.

El representante del Ministerio Público también citó para el martes 21 de febrero al empresario Hugo Espino Lucana, quien se acogió a la figura jurídica de la confesión sincera en este caso y dispuso también que el exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, rinda su testimonio el 22 de febrero desde el penal donde cumple 30 meses de prisión preventiva por el caso 'Asesores en la sombra'.