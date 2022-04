Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Pacheco | Fuente: Andina

Bruno Pacheco no se entregará a las autoridades. El abogado del exsecretario de gobierno, William Paco Castillo, aseguró que su representado no acepta "un fallo inconsistente" y defendió que se mantenga como no habido luego que el Poder Judicial dictara 36 meses de prisión preventiva para su cliente.

"Si se va a entregar o no (...) está confiando en que la Sala Penal, a donde irá nuestra apelación, sea más objetiva y valore que la investigación no es consistente en nada y así pueda obtener la comparecencia simple. ¿Para qué lo quieren tener tres años preso e investigarlo?", sostuvo el abogado.

La defensa de Bruno Pacheco insistió en que la Fiscalía ha dado "argumentos falaces" en contra del exsecretario de Palacio de Gobierno. También mencionó a la empresaria Karelim López.





"Es un fallo inconsistente expedido por un juez, pero esta resolución emite los mismos argumentos falaces de la Fiscalía y le da credibilidad a una colaboradora eficaz en otra causa como Karelim López, también hablan de un colaborador eficaz que no dice nada contra Bruno Pacheco", manifestó Paco Castillo.

Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para Bruno Pacheco

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó este martes 36 meses de prisión preventiva contra el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal en el caso Provías-Puente Tarata.

La medida también alcanza a Víctor Valdivia Malpartida, exdirector de Provías Descentralizado; el funcionario de esta entidad Edgar Vargas Mas; los empresarios Zamir Villaverde García y Luis Carlos Pasapera Adrianzén; y los investigados Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del presidente Pedro Castillo.

La prisión preventiva impuesta a los investigados por el plazo de 36 meses será computada a partir de efectuada su detención.