La abogada penalista Romy Chang consideró que un eventual intento del presidente Pedro Castillo para revocar el fallo del Tribunal Constitucional que aprobó un hábeas corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori "dependerá de la interpretación que se dé a las normas". Al respecto, señaló que existen abogados a favor y en contra de esta situación.

"Ahí va a estar el debate, yo creo que no hay una única postura definida y más bien lo que habría que ver es qué alternativas tienen uno y otro lado: en el caso de las víctimas ir a la Corte Interamericana, como lo han hecho en su momento, alegando el cumplimiento de la resolución de los casos Barrios Altos y La Cantuta", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, la especialista en Derecho Penal explicó que en el caso de un hábeas corpus solamente puede ser apelado por la persona afectada, con lo cual el Estado no tiene dónde cuestionar esa decisión. La única manera, precisó, sería "reconducir el reclamo a través de exigir el cumplimiento de la sentencia en el caso Barrios Altos y La Cantuta.

Asimismo, Chang refirió que, "en teoría", una vez que el Tribunal Constitucional resuelve que una persona debe quedar en libertad; es decir, la reposición del indulto en este caso, la ejecución debería ser "inmediata"; sin embargo, precisó que "en la práctica" esto no ocurre ya que en todos los casos se espera a que esta institución notifique la resolución.

"Lo que hemos visto es el voto, pero todavía se están redactando los votos singulares. Recordemos que tres personas le dieron la razón al señor Fujimori y otras tres no, entonces están elaborando esos votos singulares donde no le dan la razón. Eso podría demorar, como pasa en la mayoría de veces, semanas, a veces meses", detalló.

Pedro Castillo criticó al Tribunal Constitucional

El presidente Pedro Castillo se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Alberto Fujimori y consideró que es "reflejo" de la crisis institucional.

"La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del TC", expresó en su cuenta de Twitter.

Y señaló que "los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho" serán los encargados de "cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo".

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, también criticó el fallo del Tribunal Constitucional a favor de la liberación de Alberto Fujimori. En conversación con RPP Noticias, dijo que cree que este organismo debe desaparecer.

"Siempre he estado en desacuerdo con la existencia del Tribunal Constitucional, no solamente con esta decisión, sino con otras decisiones anteriores que son contrarias", dijo. Pese a esto, Torres dijo que esta sentencia "se tiene que acatar, pero no quiere decir que no se puede criticar".

"¿Qué está haciendo el Tribunal Constitucional? Dar a conocer a la ciudadanía que garantiza la impunidad. La impunidad no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori", dijo.

