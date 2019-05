El juez César hinostroza permanece en una cárcel de España. La Cancillería peruana alista su extradición. | Fuente: Andina

Los abogados del ex juez supremo César Hinostroza emitieron un comunicado en el que rechazan que la corte que presidía su defendido haya librado de una cadena perpetua a un hombre que violó a una menor de edad, en La Libertad.



“El Supremo Tribunal conformado por el ex juez supremo Hinostroza y los señores Figueroa Navarro, Núñez Julca, Sequeiros Vargas y Cevallos Vegas, ordenó que la Sala de Lima Norte reciba la declaración de la agraviada y otras diligencias sustanciales para los fines del proceso. Asimismo, en el fundamento octavo de la sentencia se anunció que la pena que correspondía era de cadena perpetua, pero se requería de un juicio justo”, explica la defensa del ex juez supremo.



Los abogados de César Hinostroza detallan que la Sala Superior cumplió con la orden de la Sala Suprema y logro hacer un nuevo juicio oral con la declaración de la víctima, la cual no había declarado, pese a ser mayor de edad.



“La anulación de una sentencia de primera instancia no significa absolución alguna, como algunos medios de comunicación en forma sensacionalista anunciaron a la opinión pública. La anulación de la primera sentencia, por el contrario, permitió que la nueva sentencia sea de cadena perpetua”, afirman.



La Primera Sala Penal Liquidadora de Lima Norte impuso cadena perpetua a Luis Alberto La Torre Abanto (49) por el delito de violación sexual contra su hijastra de 11 años. “Cabe recordar que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema presidida por exjuez César Hinostroza Pariachi había anulado una condena anterior”, escribió en Twitter, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.