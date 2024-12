César Nakazaki sobre nueva investigación preliminar a Dina Boluarte: "La presidenta no puede ser una 'caserita' de la Fiscalía"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado penalista César Nakazaki explicó que la investigación fiscal contra la presidenta Dina Boluarte por presunto abandono de cargo o incumplimiento de deberes de función buscaría demostrar que, como consecuencia de un tratamiento quirúrgico al que se sometió, la mandataria estuvo incapacitada de ejercer la función de presidenta.

"Veo que el fiscal tendrá que trabajar mucho este caso porque si vamos al periodo de tiempo que se está investigando, hay varias decenas de actos presidenciales que se han realizado entre junio y julio de 2023. Tienes decretos de urgencia, leyes que se han promulgado, entonces hay toda una secuencia de actos presidenciales que lo que estarían demostrando es que sí se ha ejercido la función. Con o sin tratamiento quirúrgico la función habría continuado", señaló.

"Son investigaciones preliminares, acá no hay un proceso penal y menos hay culpables prematuros. Entonces, son investigaciones preliminares que se han hecho, pero yo llevaría a la reflexión: más que a la opinión pública, a la Fiscalía y al Congreso, que tampoco van a crucificar a la presidenta llenándola de investigaciones preliminares porque si no la van a tener como alcaldes. La presidenta no puede ser una 'caserita' de la Fiscalía", añadió.

En diálogo con La Rotativa del Aire Edición Noche de RPP, el abogado consideró que un sector del Congreso incurre en un error al hablar de una infracción constitucional. Según recordó, el Tribunal Constitucional señaló hace varios años "que mientras que no se tipifiquen las infracciones constitucionales y no se establezca cuánto tiempo de inhabilitación corresponde, no se puede utilizar esa figura".

"El Congreso, en vez de cumplir su tarea, no lo hace; y si vamos al otro lado que pretenden llevar al médico para que revele el tratamiento médico, yo les recomendaría (a los congresistas) que lean la Ley General de Salud (sobre el) secreto médico, que la única autoridad que lo puede levantar es un juez, no un congresista", apuntó.

"En la investigación preliminar la Fiscalía tendría que justificar un pedido de ese tipo (que sea juzgada), pero pretender crucificar al médico en el Congreso para que revele (…) Si él revelara en este momento el tratamiento médico para la paciente, él iría a la cárcel porque cometería el delito de violación del secreto profesional. Hay que tratar con seriedad el tema de las profesiones como el caso del médico", agregó.

"Una carpeta fiscal más al rosario que ya tiene"

Sobre este tema, el abogado penalista Andy Carrión precisó que, en el marco de la reciente investigación preliminar que se le ha iniciado a la presidenta Dina Boluarte, la Fiscalía no profundizará en el tipo de intervención a la que fue sometida, sino la razón por la cual no informó al Consejo de Ministros ni al Congreso sobre este procedimiento quirúrgico al que se sometió en el 2023.

"Eso es lo que hay que recalcar: aquí no se está criticando y la Fiscalía no va a indagar qué tipo de intervención se hizo, que puede ser, por ejemplo, una intervención estética, curativa, etc. Ese no es el problema, sino el hecho de la ausencia del mandato y la omisión de comunicación al Congreso. Ese es el punto y ese va a ser el hilo conductor", explicó.

En entrevista con RPP, el especialista indicó que la investigación también deberá responder quién ejerció la Presidencia de la República entre el 29 de junio y el 9 de julio, fechas en las que, supuestamente, Dina Boluarte estuvo indispuesta por la intervención. Al respecto, refirió que, en caso se encuentre alguna evidencia de que este cargo fue asumido por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, éste pueda investigarlo por usurpación de funciones.

"Si se concluye que ella (Dina Boluarte) no ejerció la Presidencia, entonces la pregunta lógica consecuente es quién lo hizo si no fue el presidente del Congreso (como manda la Constitución), y si lo ejerció Alberto Otárola, entonces no debió ejercer una función para la cual legalmente no está habilitado", señaló el abogado.

Al ser consultado sobre una posible moción de vacancia presidencial desde el Congreso de la República, el abogado apuntó que apenas se conocieron las revelaciones de Alberto Otárola sobre la operación de Dina Boluarte, existían voces de varios legisladores que consideraban incluso que se trataba de un tema privado. No obstante, opinó que con el inicio de esta investigación fiscal "se le está dando seriedad a una noticia criminal".

"Creo que ese es un punto importante porque ahora ya nos encontramos frente a un nuevo escenario, ya no es el escenario del rumor, de simplemente una intervención. Es el escenario de una investigación penal, y debemos decirlo de esa manera: una carpeta fiscal más al rosario de carpetas fiscales que ya tiene la presidenta de la República acumuladas hasta el día de hoy, incluyendo acusaciones constitucionales que ya han sido presentadas ante el Congreso", sentenció.