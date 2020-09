Cuellos Blancos del Puerto: Poder Judicial rechazó tutela de derechos de exmiembro de desactivado CNM, Iván Noguera

Ex miembro del desactivado CNM, Iván Noguera seguirá siendo investigado por presunto patrocinio ilegal | Fuente: Andina

El Poder Judicial rechazó el pedido del exintegrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, para anular la disposición fiscal donde se le inicia una investigación preparatoria por presunto patrocinio ilegal a raíz del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

El juez supremo de Investigación Preparatoria, Hugo Núñez Julca, adoptó esta medida al declarar infundado una tutela de derechos que presentó el exconsejero en donde planteó este pedido y además solicitaba que la fiscalía suprema asignada al caso emita un nuevo pronunciamiento en el que se precise los hechos que se le imputan en este caso.

En dicho recurso, la defensa legal de Iván Noguera sostuvo que el exconsejero es investigado por presunto patrocinio ilegal en base a hechos que fueron enmarcados en el congreso como delito de cohecho pasivo específico los cuales fueron archivados cuando el caso fue visto por este poder del estado.

No obstante, el juez Núñez Julca determinó que no hay una falta de congruencia entre la acusación constitucional que hizo el congreso contra Iván Noguera por patrocinio ilegal y la resolución fiscal donde se dispone el inicio de una investigación preparatoria a dicho ex consejero por el referido delito.

El magistrado remarcó además que los argumentos de esta tutela de derecho son idénticos a un recurso similar que anteriormente fue rechazado por su despacho “Por lo que sus agravios no resultan atendibles” se precisa en la resolución judicial a la que tuvo acceso RPP Noticias.

La fiscalía Suprema investiga a Iván Noguera por las presuntas irregularidades detectadas en el nombramiento del fiscal adjunto, Juan Canahualpa, y la ratificación de Ricardo Chang como juez constitucional.