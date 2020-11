Defensa de Vizcarra cuestiona declaraciones de aspirantes a colaboradores: “Tratan de aminorar su responsabilidad”

Fernando Ugáz, abogado del expresidente Martín Vizcarra, cuestionó que los procesos contra el exmandatario estén basados en declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que actualmente tienen acusaciones por coimas de millones de dólares, las cuales buscan reducir.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el abogado indicó que los aspirantes que comprometieron al exmandatario con sus declaraciones son procesados desde hace 5 años y buscan ser colaboradores desde hace dos. Sin embargo, sus testimonios sobre Vizcarra se dieron en los últimos meses.

“Cómo estos colaboradores tratan de aminorar o eximir su responsabilidad penal, tratando luego de 5 años de proceso y luego de 2 años de tentar una colaboración eficaz, recién en los últimos meses acordarse de un tema tan grave que es imputar a un presidente de la República, nada más y nada menos que por una coima de un millón de soles, 300 mil dólares”, dijo.

En esa línea, Ugáz sostuvo que no existe evidencia de la presunta entrega de dinero ilícito a Vizcarra ni registro de que el presunto monto haya sido utilizado para la compra de algún inmueble o bien. Agregó que tampoco existen cuentas en paraísos fiscales, por lo que han solicitado presentar el levantamiento del secreto bancario, tributario y financiero del exmandatario.

“En este caso lo que no existe es algo importante, no hay transferencia bancaria como han existido muchísimos casos de transferencias bancarias en muchísimos casos del Club de la Construcción, de proceso de Lava Jato, etc. No hay cuentas off shore y es por eso que nosotros hemos dicho estamos solicitando el levantamiento del secreto bancario, tributario y financiero”, indicó.

“Hemos solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones, hemos solicitado el levantamiento de las cuentas bancarias, tercera medida, la reserva tributaria, cuarta medida pericia al patrimonio, quinta medida peritaje económico financiero, sexta medida peritaje financiero total de su patrimonio”, agregó.

El letrado dijo también que la protesta de inocencia de Vizcarra es válida, debido a los procesos que afrontan los aspirantes a colaboradores. Ante esta situación, consideró que la Fiscalía aún debe estructurar su caso contra el exmandatario.