Delia Espinoza asegura que tomará acciones legales ante "irrupción" de Patricia Benavides en el Ministerio Público

La titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, anunció este lunes que tomará acciones legales ante lo que consideró una irrupción por parte de Patricia Benavides en la sede central de la Fiscalía esta mañana.

En declaraciones a la prensa, la fiscal de la Nación señaló que la entrada de Benavides se dio a empujones y obstaculizó las funciones que tenía programadas con la Junta de Fiscales Supremos, por lo que anunció consecuencias.

Asimismo, Espinoza indicó que lo ocurrido en la sede fiscal no puede pasar por alto, por lo que planteará las acciones legales que correspondan.

“Hagamos valer nuestra voz, hagamos escuchar nuestro sentir, porque lo que ha pasado hoy no puede pasar por alto, no puede dejarse así nomás, yo voy a tomar acciones legales porque por eso seguimos en una democracia y en un estado de derecho”, sostuvo.

Permanecerá en la sede de Fiscalía

En esa línea, Espinoza hizo un llamado a los coordinadores de las fiscalías especializadas, a los presidentes de las fiscalías provinciales, para que se sumen al apoyo a la institucionalidad del Ministerio Público.

La titular del Ministerio Público dijo también que permanecerá en la sede fiscal durante toda la noche y envió un mensaje a quienes acusó de querer sacarla del cargo.

“Por favor espero esas voces de liderazgo porque tenemos que hacernos respetar, porque hoy no regreso acá. Lo anuncio, sépanlo, señores con intereses oscuros y ocultos, no me van a sacar de acá, así de simple”, dijo.

"Golpe a la democracia"

Más temprano, Espinoza denunció "un golpe a la democracia", luego de que Patricia Benavides ingresara a la sede del Ministerio Público durante la mañana sin registrarse en el área de seguridad, con el objetivo de hacer cumplir la resolución de la JNJ a su favor.

"Alertamos a la comunidad nacional e internacional que esto parecería ser el primer paso de un golpe al Estado democrático del país. He tomado conocimiento de que se pretendería retirarme la seguridad y el resguardo personal que como fiscal de la Nación en ejercicio legal me corresponde", enfatizó la titular del Minsiterio Público.

Benavides permaneció en la sede fiscal hasta poco antes de las 2.00 p. m. y se retiró acompañada de un grupo de personas con las que ingresó al edificio de la avenida Abancay.