Detenciones en la Fiscalía y sospecha de organización criminal, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Cada vez era más evidente que el accionar de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides respondía a consideraciones ajenas a la lucha contra la corrupción. Y cada vez era más evidente que las sanciones recaían en fiscales como Rafael Vela y Marita Barreto, que no se sometían a las motivaciones de su Jefa. Sospechábamos también que un grupo de congresistas votaba sanciones con el objetivo de garantizarse la impunidad. Y de ahí la sanción contra Marita Barreto y el “proceso sumario” contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero los acontecimientos que han tenido lugar durante esta madruga destapan una crisis mayor de la que depende el futuro de nuestras instituciones. Fiscales del Equipo de lucha contra la corrupción en el poder y agentes de la DIVIAC han detenido al asesor clave de la Fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, al que imputan formar parte de una organización criminal, con ramificaciones en altas esferas del Estado. Horas antes, Villanueva se había internado oportunamente en una clínica local, lo que da una idea de los recursos inesperados con los que cuentan los que se hallan hoy en el ojo de la tormenta. La variedad de chats interceptados pone en evidencia las negociaciones con congresistas dispuestos a condicionar sus votos en busca de impunidad. Algunos de ellos nombran explícitamente a Patricia Benavides, que tendrá que probar si ella era o no la jefa de la organización criminal. La Fiscal de la Nación deberá responder por sus actos y así sabremos finalmente si mintió o no sobre sus tesis y grados universitarios y si obró o no para proteger a su hermana, la jueza Emma Benavides a la que se atribuye decisiones complacientes con narcotraficantes. Cuando la lucha contra la corrupción parecía perdida y que nuestro país se orientaba a ser una tierra de impunidad, se abre la esperanza de que funcionarios probos restablezcan el imperio de la ley y la verdad. Veremos en el curso de las próximas horas si la clase política está a la altura de las responsabilidades que ahora enfrenta.

Las cosas como son