Eliane Karp viajó a Israel: ¿Es posible que sea extraditada al Perú?

"No implica necesariamente que sea imposible, sino que hay que cumplir con nuevos trámites, cumpliendo los estándares de otro país y una solicitud que hay que iniciar de cero [...] Hemos pedido información oficial a efecto de que Israel nos comunique vía Cancillería cuáles son las normas que regulan sus obligaciones de extradición y sabemos que ellos analizan caso a caso", dijo Rebaza sobre el caso de Eliane Karp .

De acuerdo con el abogado penalista Miguel Pérez Arroyo, la presencia de Eliane Karp en el Perú va a ser complicada, ya que con Israel no existe un tratado de extradición. Adicional a ello, se conoce que Israel "tiene por costumbre no entregar a sus ciudadanos ante la persecución penal de otros Estados soberanos". No obstante, el especialista indicó que el Estado peruano podría solicitar la entrega de Eliane Karp apelando al principio de reciprocidad, pues en el año 2009 nuestro país concedió a Israel la extradición del exjuez Dan Cohen, acusado por delitos de corrupción.