Enrique Cornejo anunció en Ampliación de Noticias que se entregará a la justicia. | Fuente: RPP

El exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo anunció en los estudios de RPP Noticias que se entregará a la justicia, en cumplimiento de la orden de detención preliminar dictada en su contra por el Poder Judicial.

“De aquí me voy al Ministerio Público”, dijo en Ampliación de Noticias el exministro, tras asegurar que se enteró de la orden de detención por los medios de comunicación y tras enterarse de que agentes de la Policía Nacional llegaron a una de sus casas para intervenirlo.

“Yo que siempre he colaborado con la justicia, que siempre he estado atento a cualquier citación, incluso públicamente, de aquí me voy voluntariamente al Ministerio Público para entregarme y ofrecer toda la verdad que tengo”, sostuvo.

El Poder Judicial dictó diez días de detención preliminar contra Enrique Cornejo en el marco de las investigaciones que se le siguen por su implicancia en el caso Odebrecht.

Aparte del exministro, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena también dictó similar medida para Oswaldo Plasencia, Luis y José Nava; Miguel y Samir Atala; Luis Menacho, Raúl Torres Trujillo y Alan García.

“Estoy muy seguro de que el proceso que viene y la verdad tendrá que imponerse. No tengo nada que ver con temas de coimas e irregularidades. Entiendo el contexto en el que los fiscales están actuando y entiendo también que tiene que hacerse de manera adecuada en el debido proceso y explicando las cosas”, comentó.

Sobre Alan García

El exministro expresó su solidaridad con la familia del expresidente Alan García, quien intentó suicidarse durante la diligencia policial en la que iba a ser intervenido.

“Independientemente de cualquier opinión que tengamos sobre hechos, la persona está por encima de todo. Mi solidaridad con la familia de Alan García, y espero realmente que salga de este trance”, sentenció.

Hasta el cierre de esta nota, el expresidente era intervenido en el Hospital Casimiro Ulloa, donde luchan por salvarle la vida. García Pérez se disparó en la cabeza y su estado es crítico.